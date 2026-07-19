Η Ισπανία θα παλέψει με την Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (22:00) στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ και θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι της μετά την επιτυχία του 2010.

Η «ρόχα» δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media ενόψει του σπουδαίου αγώνα, που είναι αφιερωμένο στη Νέα Υόρκη όπου θα γίνει ο τελικός και στην παρουσία των Ισπανών φιλάθλων που έχουν γεμίσει την πόλη και θέλουν να ζήσουν την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ.

«Γιατί όχι εμείς;

26 παίκτες.

Μία πόλη.

Μία χώρα που ονειρεύεται μαζί.

Εκατομμύρια καρδιές. Μία σήμανση. Μία πίστη», αναφέρει στη λεζάντα του εν λόγω βίντεο ενόψει του τελικού.

🗽 Why not us?

26 players.

One city.

One country dreaming together.

Millions of hearts. One badge. One belief.

❤️🇪🇸#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VZ9VzRrOBu — Spanish Football (@SpainIsFootball) July 19, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.