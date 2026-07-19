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«Μια χώρα που ονειρεύεται μαζί»: Το εντυπωσιακό βίντεο της Ισπανίας για τον τελικό του Μουντιάλ

Η «ρόχα» δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media ενόψει του σπουδαίου αγώνα, που είναι αφιερωμένο στους ισπανούς φιλάθλους στη Νέα Υόρκη

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Ισπανία

Η Ισπανία θα παλέψει με την Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (22:00) στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ και θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι της μετά την επιτυχία του 2010.

Η «ρόχα» δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media ενόψει του σπουδαίου αγώνα, που είναι αφιερωμένο στη Νέα Υόρκη όπου θα γίνει ο τελικός και στην παρουσία των Ισπανών φιλάθλων που έχουν γεμίσει την πόλη και θέλουν να ζήσουν την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ.

«Γιατί όχι εμείς;
26 παίκτες.
Μία πόλη.
Μία χώρα που ονειρεύεται μαζί.
Εκατομμύρια καρδιές. Μία σήμανση. Μία πίστη», αναφέρει στη λεζάντα του εν λόγω βίντεο ενόψει του τελικού.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Τελικός Ισπανία
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