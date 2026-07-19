Ο Αρσέν Βενγκέρ παραδέχθηκε πως τα υποχρεωτικά hydrations breaks που εφαρμόστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν έγιναν αποδεκτά από όλους, τονίζοντας πως η FIFA θα επανεξετάσει το θέμα μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να εισάγει σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ υποχρεωτικά διαλείμματα διάρκειας τριών λεπτών για ενυδάτωση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Ήταν ένα μέτρο με γνώμονα την προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις, καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι τα διαλείμματα χρησιμοποιήθηκαν και για εμπορικούς σκοπούς μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων.

«Μερικές φορές ο κόσμος δεν τα ήθελε τα διαλείμματα ενυδάτωσης και η FIFA θα αναλύσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο ποια ήταν η επίδρασή τους. Δεν μου φάνηκε ότι άλλαξαν τα αποτελέσματα, αλλά είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους ανθρώπους που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα στη συνέχεια», ανέφερε ο επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA, Αρσέν Βενγκέρ. «Σε πολλά παιχνίδια, ειδικά όταν το γήπεδο ήταν καλυμμένο, ο κόσμος δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό. Ωστόσο, στην αρχή της διοργάνωσης αποφασίστηκε να εφαρμοστεί για όλους».

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