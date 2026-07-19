Στην Ιαπωνία τα κατοικίδια ξεπερνούν πλέον τα παιδιά – Τι είναι τα «fur babies» και η νέα οικονομία δισεκατομμυρίων

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Από απλοί σύντροφοι, σε πρωταγωνιστές της σύγχρονης οικογένειας! Κάπως έτσι δημιουργήθηκε και ο όρος «fur babies», που δεν είναι πια μια χαριτωμένη τάση του διαδικτύου,αλλά μια παγκόσμια πραγματικότητα που αποτυπώνει βαθιές κοινωνικές αλλαγές.

Το φαινόμενο αυτό φτάνει στο απόγειό του στην Ιαπωνία όπου η δημογραφική κρίση και τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων έχουν δημιουργήσει ένα παράδοξο σκηνικό, με τα κατοικίδια να αριθμούν πλέον περισσότερα μέλη από ό,τι τα παιδιά της χώρας.

Αυτή η μεταβολή, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ιαπωνίας.Ειδικοί παρατηρούν πώς τα τελευταία χρόνια, ένα διαρκώς αυξανόμενο κύμα νέων ενηλίκων σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ επιλέγει να μοιραστεί τη ζωή του με έναν σκύλο ή μια γάτα, μεταθέτοντας ή και αντικαθιστώντας πλήρως την προοπτική των παιδιών.

Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί αφού το υψηλό κόστος ζωής, η οικονομική αβεβαιότητα, οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας, αλλά και η επιθυμία για μεγαλύτερη προσωπική ελευθερία, καθιστούν την απόκτηση κατοικιδίου πιο εφικτή. Για αρκετούς, ένα κατοικίδιο προσφέρει συντροφικότητα, καθημερινή ρουτίνα και συναισθηματικό δέσιμο χωρίς τις ίδιες υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ανατροφή ενός παιδιού.

Η περίπτωση της Ιαπωνίας κάνει τον γύρο του κόσμου

Η Ιαπωνία αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κοινωνικής μεταβολής. Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονη δημογραφική κρίση, με τις γεννήσεις να μειώνονται συνεχώς και τον πληθυσμό να γερνά με ταχύτατους ρυθμούς. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ιστορικό χαμηλό στις γεννήσεις, ενώ ο δείκτης γονιμότητας παραμένει πολύ κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την ανανέωση του πληθυσμού.

Μέσα σε αυτό το κοινωνικό και δημογραφικό περιβάλλον, τα κατοικίδια αποκτούν ολοένα πιο κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Για πολλούς Ιάπωνες δεν αποτελούν απλώς ζώα συντροφιάς, αλλά μέλη της οικογένειας, στα οποία αφιερώνουν χρόνο, φροντίδα και σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους.

Μια αγορά που αναπτύσσεται συνεχώς

Η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα κατοικίδιά τους έχει οδηγήσει στη ραγδαία ανάπτυξη μιας αγοράς που αξίζει πλέον δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως. Οι δαπάνες δεν περιορίζονται πλέον στις βασικές ανάγκες, όπως η τροφή και η κτηνιατρική περίθαλψη, αλλά επεκτείνονται σε ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια προορίζονταν αποκλειστικά για τους ανθρώπους.

Σήμερα, οι ιδιοκτήτες επενδύουν σε premium και εξατομικευμένες τροφές, ασφαλιστικά προγράμματα υγείας, υπηρεσίες grooming, spa και φυσικοθεραπείες, ενώ δεν λείπουν τα ξενοδοχεία πολυτελείας για κατοικίδια, οι παιδικοί σταθμοί για σκύλους, ακόμη και τα ειδικά πάρτι γενεθλίων με τούρτες, διακοσμήσεις και φωτογράφους.

Παράλληλα, η τεχνολογία έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο στη φροντίδα των κατοικιδίων. Έξυπνα περιλαίμια με GPS, κάμερες που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να επικοινωνούν με τα ζώα τους όταν λείπουν από το σπίτι, αυτόματες ταΐστρες και εφαρμογές παρακολούθησης της υγείας τους αποτελούν πλέον προϊόντα με ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται και στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που απευθύνονται αποκλειστικά στους λεγόμενους «pet parents» (γονείς κατοικιδίων) επιβεβαιώνοντας ότι τα κατοικίδια δεν αντιμετωπίζονται πλέον απλώς ως ζώα συντροφιάς, αλλά ως αναπόσπαστα μέλη της οικογένειας, για τα οποία πολλοί δεν διστάζουν να επενδύσουν σημαντικά ποσά προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανθρώπινη εξομοίωση των κατοικιδίων με τα παιδιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα ζευγάρια δεν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις αντανακλά κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες που καθιστούν τη δημιουργία οικογένειας πιο απαιτητική από ποτέ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.