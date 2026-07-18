Σε νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον προχώρησε το Ιράν, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι αναστέλλει όλες τις δεσμεύσεις του από το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτήρισε «χωρίς αξία και αξιοπιστία» την υπογραφή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν «μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ».

Ειδικότερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέδωσε γραπτή δήλωση με την οποία επιτέθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις των δεσμεύσεων από τον "Μεγάλο Σατανά" απέναντι στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών απέδειξαν για ακόμη μία φορά σε όλους πόσο χωρίς αξία και αξιοπιστία είναι η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ και ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής», ανέφερε.

«Σήμερα ο "Μεγάλος Σατανάς" αποκάλυψε για ακόμη μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο, χωρίς μάσκα, ώστε αυτή η σκοτεινή εμπειρία εγκληματικότητας και παραβίασης δεσμεύσεων να αποτελέσει ακόμη μία απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές», πρόσθεσε.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι «τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να ανάψει τη φωτιά του πολέμου και να υποστεί ακόμη μεγαλύτερο κόστος και βαθύτερη ταπείνωση, πρέπει να γνωρίζει ότι ο ιρανικός λαός και ο Άξονας της Αντίστασης έχουν γι' αυτόν μαθήματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο ηρωισμός των μαχητών του Ισλάμ και το θάρρος των κατοίκων της νότιας περιοχής τις τελευταίες ημέρες αποτελούν μόνο ένα δείγμα αυτού».

Νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η άμυνα της χώρας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ανέφερε ότι αφού η Ουάσινγκτον έχει ήδη αναστείλει και παραβιάσει όλες τις δεσμεύσεις της, το Ιράν προχωρά στην ίδια κίνηση. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι «επιθετικές ενέργειες» των ΗΠΑ δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών είχε τερματίσει εβδομάδες συγκρούσεων και είχε ανοίξει τον δρόμο για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις, ωστόσο κατέρρευσε μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς, ήταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί που προχώρησαν σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες, παραβιάζοντας τις δικές τους δεσμεύσεις», δήλωσε ο Γκαριμπαμπαντί στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις μας και ουσιαστικά δεν τις εφαρμόζουμε πλέον», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η εκεχειρία «έχει τελειώσει», μετά από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον πλοίου που περνούσε το Στενό του Ορμούζ.

«Αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι η υπεράσπιση της χώρας μας», ανέφερε ο Γκαριμπαμπαντί. «Θα το κάνουμε με αποφασιστικότητα και πιστεύω ότι οι Αμερικανοί έλαβαν για ακόμη μία φορά την απάντησή τους: αυτές οι επιθετικές ενέργειες δεν θα τους οδηγήσουν πουθενά».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά «με αποφασιστικότητα» στα αμερικανικά πλήγματα και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σχέδια για διαπραγματεύσεις και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υπεράσπιση της χώρας», δήλωσε ο Μπαγκαΐ σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

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