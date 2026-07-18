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Τρεις συλλήψεις για κατ’ εξακολούθηση εμπρησμούς στη Μεσσηνία

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  διήρκεσε περίπου δύο έτη - Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής  

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Πυροσβεστική

Τρία άτομα συνελήφθησαν για εμπρησμούς σχετικά με πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά τα τελευταία έτη στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία διήρκεσε περίπου δύο έτη και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, αφορούσε τη διερεύνηση πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Μεσσηνία εμπρησμός
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