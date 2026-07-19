Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων 2026, με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει σημαντική ώθηση στην αγορά.

Η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημέρες της εκπτωτικής περιόδου, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους εκτός εργάσιμων ημερών και στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το λιανεμπόριο.

Το ωράριο λειτουργίας

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή διαμορφώνεται από 11:00 έως 20:00.

Τα περισσότερα καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό έως τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00, ανάλογα με τις αποφάσεις των τοπικών εμπορικών συλλόγων και των ίδιων των επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.