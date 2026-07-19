Ο ισραηλινός στρατός ενεργοποίησε το απόγευμα της Κυριακής το σύστημα αεράμυνας Iron Dome για να αναχαιτίσει θραύσματα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που είχε εκτοξευθεί προς την Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, αφού προηγουμένως η κύρια πολεμική κεφαλή είχε καταρριφθεί από το αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα Aegis.

Από τα θραύσματα της αναχαίτισης έπεσαν συντρίμμια στη βόρεια Εϊλάτ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

‼️🇮🇱🇮🇷 In southern Israel, above the city of Eilat, Israeli anti-missile defense systems were activated.



It has been reported that Iran launched ballistic missiles towards the Jordanian city of Aqaba, which were intercepted by U.S. missile defense systems. Since Aqaba is located… pic.twitter.com/nIPFf08oRi — Visioner (@visionergeo) July 19, 2026

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τρεις ιρανικούς πυραύλους, ενώ, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο που επικαλούνται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα ούτε υλικές ζημιές.

Πηγές των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) ανέφεραν στην Jerusalem Post ότι η Εϊλάτ δεν επλήγη από κάποιον πύραυλο και πως ο στρατός εξετάζει εάν τυχόν θραύσματα από την αναχαίτιση έπεσαν εντός ισραηλινού εδάφους. Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο αντιποίνων για τυχόν περιορισμένες έμμεσες ζημιές.

Παράλληλα, δεύτερη πηγή των IDF δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν έπεσαν θραύσματα πυραύλου σε ισραηλινό έδαφος, διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες που είχαν μεταδώσει μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το σύστημα Iron Dome χρησιμοποιείται εναντίον ιρανικής εναέριας απειλής μετά την κατάπαυση του πυρός της 7ης Απριλίου, στην οποία συμμετείχε και το Ισραήλ.

Μέχρι σήμερα, παρά τις περιορισμένης έντασης αεροπορικές επιθέσεις που συνεχίζονται μεταξύ των ΗΠΑ και αραβικών συμμάχων τους αφενός και του Ιράν αφετέρου, καμία ιρανική εναέρια απειλή δεν είχε πλησιάσει το ισραηλινό έδαφος εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ προτίθεται να απαντήσει στρατιωτικά, καθώς η συγκεκριμένη επίθεση είχε ως προφανή στόχο την Ιορδανία και όχι το ισραηλινό έδαφος.

Λίγα λεπτά πριν από την αναχαίτιση, πάντως, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είχαν εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων περιοχών κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, καλώντας τους να είναι έτοιμοι να καταφύγουν σε προστατευμένους χώρους σε περίπτωση πτώσης θραυσμάτων στο Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

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