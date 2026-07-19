Κρόος: «Αν η Ισπανία προηγηθεί, τελείωσε το ματς»

Ο Τόνι Κρόος κατέθεσε τη δική του άποψη για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η «ρόχα» έχει το προβάδισμα, αρκεί να βρει πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο παλαίμαχος Γερμανός μέσος, μιλώντας στο Magenta TV, υποστήριξε πως το σύνολο του Λουίς ντε λα Φουέντε διαθέτει τον απόλυτο έλεγχο όταν προηγείται στο σκορ.

«Αν η Ισπανία κάνει το 1-0, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Μπορεί να βάλει και τρία ή τέσσερα ακόμη γκολ» ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στον τρόπο παιχνιδιού των Ισπανών.

Παράλληλα, ο Κρόος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας ότι ακόμη και στα 39 του χρόνια συνεχίζει να βελτιώνει το παιχνίδι του.

«Παρατηρείς ότι η ποδοσφαιρική του ευφυΐα συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 39 του εξακολουθεί να εξελίσσεται», σχολίασε για τον αρχηγό της Αργεντινής, ο οποίος πραγματοποιεί ακόμη μία εντυπωσιακή διοργάνωση και οδηγεί την «αλμπισελέστε» στον τελικό.

Πηγή: skai.gr

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