Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο αντί Καλάμπρια

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα απουσιάσει για έξι εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό του στον έξω μηνίσκο. Ο 30χρονος αμυντικός υπέστη ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου και θα τεθεί νοκ άουτ στο πρώτο διάστημα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Καλάμπρια δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Βιέννη για το τελευταίο φιλικό απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης. Kαθώς είχε αισθανθεί ενοχλήσεις και έμεινε στην Αθήνα για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως ο Καλάμπρια δεν θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για κανέναν από τους τρεις προκριματικούς γύρους του Conference League.

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