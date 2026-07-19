ΔΟΑΕ: Ερευνά τις πληροφορίες για πλήγμα σε υπό κατασκευή ιρανικό πυρηνικό σταθμό

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, αγγλικό ακρωνύμιο IAEA) δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στο εργοτάξιο κατασκευής ιρανικού πυρηνικού σταθμού στην Νταρχoβίν.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Νωρίτερα, o Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιτέθηκαν σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

H κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

Πηγή: skai.gr

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