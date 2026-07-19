Λιονέλ Μέσι: Ένα βήμα πριν την απόλυτη αθλητική αθανασία

Η Αργεντινή απέχει μία νίκη από το να γράψει ιστορία.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι στον αποψινό τελικό με την Ισπανία διεκδικεί να γίνει μόλις η τρίτη ομάδα που κατακτά συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα, μετά την Ιταλία (1934 και 1938) και τη Βραζιλία (1958 and 1962).

Αν θέλουν να πάρουν το στέμμα από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα χρειαστούν τον Λιονέλ Μέσι στον καλύτερό του εαυτό. Ξανά.

Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών;

Όποια κι αν είναι η απάντησή σας σε αυτή τη δήλωση -και θα μπορούσε να συζητιέται για ώρες- δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο Αργεντινός μαέστρος συγκαταλέγεται στους καλύτερους παίκτες που πάτησαν ποτέ το πόδι τους σε γήπεδο.

Με νίκη την Κυριακή, ο Μέσι θα γίνει ο πρώτος αρχηγός που σηκώνει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου δύο φορές.

Μετά από μια ίσως κατώτερη των προσδοκιών παρουσία στα πρώτα τέσσερα τουρνουά του, ήταν εξαιρετικός το 2022 -καθώς η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο- και τώρα βρίσκεται μόλις ένα γκολ πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ στην προσπάθειά του να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Είναι αξιοσημείωτο να σκέφτεται κανείς ότι ο Μέσι είχε αρχικά αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο το 2016, προτού αλλάξει γνώμη.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κυριακής θα είναι η 34η εμφάνισή του στη διοργάνωση, αλλά θα είναι αυτή η τελευταία φορά που θα δούμε τον Μέσι με τη διάσημη γαλανόλευκη φανέλα;

Το BBC εξετάζει τι μπορεί να ακολουθήσει για τον σπουδαίο αυτόν ποδοσφαιριστή - και θα μπορούσε άραγε να στοχεύσει να παίξει σε ένα έβδομο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2030;

Θα πάει τον Μέσι το «πάθος» του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030;

Αν ο Μέσι αποφασίσει να συνεχίσει με την Αργεντινή μέχρι το 2030, τότε θα γίνει ο γηραιότερος παίκτης γηπέδου (εκτός τερματοφύλακα) που θα εμφανιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ηλικία 43 ετών.

Όχι μόνο θα μπορούσε ο Μέσι να προσθέσει ένα νέο ρεκόρ στη μακρά λίστα του, αλλά θα είχε την ευκαιρία να παίξει σε έναν από τους επετειακούς αγώνες για τα εκατό χρόνια της διοργάνωσης, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην Αργεντινή στην έναρξη του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ειδικός στο ισπανικό ποδόσφαιρο, Γκίγιεμ Μπαλάγκε, δεν πιστεύει ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που οι οπαδοί θα δουν τον Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ακόμα κι αν ακούτε ότι είναι το τέλος, αμφιβάλλω, αλλά θα δούμε. Τον βλέπω να συνεχίζει με την εθνική ομάδα, απλά και μόνο επειδή το απολαμβάνει», είπε.

«Δεν τον βλέπω να βρίσκεται στην Ίντερ Μαϊάμι στο MLS, να συνεχίζει να αποδίδει και μετά να λέει "αυτό ήταν" και ότι πρόκειται να κλείσει την καριέρα του παίζοντας μόνο στην Ίντερ Μαϊάμι».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μέσι το 2026 ήταν απλώς συγκλονιστικό. Έχει σκοράρει οκτώ γκολ σε επτά παιχνίδια -δύο γκολ πίσω από τον πρώτο σκόρερ του τουρνουά, Εμπαπέ- και έχει οδηγήσει την Αργεντινή στον τελικό με μια σειρά από σπουδαίες προσωπικές εμφανίσεις.

Ο προπονητής της Αργεντινής, Σκαλόνι, εξήρε τον Μέσι ως τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, λέγοντας: «Είναι η ίδια η ιστορία, ένας θρύλος. Νιώθω περήφανος, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει δει ποτέ ο κόσμος και το να φτάνει σε έναν τελικό στα 39 του είναι κάτι απίστευτο - και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να τον απολαύσουμε.

Με τον Ντιέγκο Μαραντόνα, μας λείπει ακόμα, αλλά ο Μέσι είναι ακόμα μαζί μας, οπότε πρέπει να τον απολαύσουμε.

Δεν έχω ιδέα αν αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λέο, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Δεν το έχουμε συζητήσει».

Οι εμφανίσεις του στη Βόρεια Αμερική συνεχίζουν μια άκρως αξιοσημείωτη αναγέννηση της καριέρας του Μέσι σε Παγκόσμια Κύπελλα σε προχωρημένη ηλικία. Δεκαπέντε από τα 21 γκολ του στη διοργάνωση έχουν σημειωθεί μετά τα 35α γενέθλιά του.

Έχοντας ήδη σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022, ο Μέσι έδειξε ότι είχε το κίνητρο να συνεχίσει το 2026. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα συνεχιστεί και για το 2030.

«Νιώθω ότι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη», δήλωσε ο Μπαλάγκε. «Τελειώνει παιχνίδια, παιχνίδια 120 λεπτών, στα 39 του.

Στα πρώτα 90 λεπτά εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου, κάλυψε 6,5 χιλιόμετρα και το 62% από αυτά ήταν περπάτημα.

Μπορείς να προσθέσεις λίγο περισσότερο περπάτημα. Το πάθος είναι ακόμα εκεί. Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν πρόκειται να αφήσει την εθνική ομάδα».

Υπάρχει επίσης ο παράγοντας του να παίξει ο Μέσι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα έχει έξι συνδιοργανώτριες χώρες. Ενώ η πλειονότητα των αγώνων θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, τουλάχιστον ένα παιχνίδι θα παιχτεί σε καθεμία από τις Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη. Ένα παιχνίδι στην παγκόσμια σκηνή μπροστά σε κοινό της Αργεντινής ίσως είναι κάτι στο οποίο ο Μέσι δεν θα μπορέσει να αντισταθεί.

Ο ίδιος ο Μέσι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο τελικός του 2022 θα ήταν το διεθνές του κύκνειο άσμα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τελειώνω το ταξίδι μου στα Παγκόσμια Κύπελλα σε έναν τελικό, που παίζω το τελευταίο παιχνίδι σε έναν τελικό. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ικανοποιητικό», είχε δηλώσει πριν από το μεγάλο παιχνίδι του 2022.

«Υπάρχουν πολλά χρόνια από φέτος μέχρι το επόμενο. Δεν νομίζω ότι θα είμαι σε θέση να το κάνω αυτό. Το να τελειώσω με αυτόν τον τρόπο είναι υπέροχο».

Αυτό προφανώς αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε. Έτσι, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να ειπωθεί μετά τον τελικό του 2026, έχετε το νου σας στο 2030.

Τα ρεκόρ σε Παγκόσμια Κύπελλα συνεχίζουν να πέφτουν για τον Μέσι

Ο Μέσι δεν πρόσθεσε κάποιο γκολ στο ενεργητικό του στον ημιτελικό της Αργεντινής εναντίον της Αγγλίας, αλλά οι δύο ασίστ του στη νίκη με ανατροπή στα τελευταία λεπτά σημαίνουν ότι έχει πλέον 12 ασίστ σε Παγκόσμια Κύπελλα, 10 εκ των οποίων έχουν σημειωθεί στα νοκ-άουτ. Κανένας άλλος παίκτης στην ιστορία των καταγεγραμμένων στατιστικών δεν έχει περισσότερες από οκτώ συνολικά.

Η καριέρα του είναι γεμάτη με ατομικά ρεκόρ στο συλλογικό ποδόσφαιρο: οι περισσότερες Χρυσές Μπάλες, πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Μπαρτσελόνα, τα περισσότερα γκολ στη La Liga, τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος και οι περισσότερες επίσημα καταγεγραμμένες ασίστ.

Όσο για τα ατομικά του ρεκόρ σε Παγκόσμια Κύπελλα:

Πρώτος σε εμφανίσεις με 33.

Ένας από τους δύο μόνο παίκτες, μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχουν παίξει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών.

Ο μόνος παίκτης που έχει κερδίσει δύο Χρυσές Μπάλες - το 2014 και το 2022.

Σκόραρε σε κάθε γύρο στην πορεία για την κατάκτηση του τροπαίου το 2022 - ο μόνος παίκτης που το έχει καταφέρει.

Κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες ασίστ σε Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών με 12.

Σκόραρε ή έδωσε ασίστ σε 11 συνεχόμενες εμφανίσεις σε Παγκόσμιο Κύπελλο, επεκτείνοντας το μεγαλύτερο σερί που έχει καταγραφεί ποτέ από παίκτη από το 1966 και μετά.

Σκόραρε σε ρεκόρ εννέα συνεχόμενων αγώνων Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών.

Θα γίνει επίσης μόλις ο δεύτερος παίκτης μετά τον Καφού που θα αγωνιστεί σε τρεις τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.