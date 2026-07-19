Νέα πρόκληση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει εκ νέου λόγο για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη και κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης, με αφορμή την αναστολή λειτουργίας οκτώ μειονοτικών δημοτικών σχολείων λόγω του μικρού αριθμού μαθητών.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, αναφέρει:

«Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει ακόμη οκτώ δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, με την αιτιολογία του ανεπαρκούς αριθμού μαθητών. Με την τελευταία αυτή απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων μειώνεται πλέον στα 76.

Η δημιουργία νέων εμποδίων στις εγγραφές της πρώτης τάξης στο 1ο Τουρκικό Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα των συστηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στη σταδιακή αποδυνάμωση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις και πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης.

Καλούμε εκ νέου την Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να αποφεύγει την εφαρμογή των αποφάσεων διεθνών δικαστηρίων που διαπιστώνουν παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, καθώς και των συστάσεων των κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμών, να ενεργήσει σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της.»



Πηγή: skai.gr

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