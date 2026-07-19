Ιταλία: Πολιτική θύελλα προκαλεί η καταδίκη Ροτζέρο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο 72χρονος κοσμηματοπώλης Μάριο Ροτζέρο καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και 9 μηνών για τη δολοφονία δύο ληστών που διέφευγαν μετά από ληστεία στο κατάστημά του το 2021.

Η απόφαση της δικαστικής καταδίκης έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι στηρίζουν ανοιχτά τον Μάριο Ροτζέρο ζητώντας να του απονεμηθεί χάρη.

Ο 72χρονος Μάριο Ροτζέρο καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο ληστών που διέφευγαν. Μελόνι και Σαλβίνι τον στηρίζουν ανοιχτά ζητώντας να του απονεμηθεί χάρη.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Από τη ληστεία στη δικαστική καταδίκη

Πηγή: Deutsche Welle

Μια νέα πολιτική αντιπαράθεση διχάζει βαθύτατα την Ιταλία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο κοσμηματοπώλης Μάριο Ροτζέρο, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών και 9 μηνών για τη δολοφονία δύο ληστών που είχαν εισβάλει στο κατάστημά του το 2021 και προσπαθούσαν να διαφύγουν.Στις 28 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, στην κωμόπολη Γκριντζάνε Καβούρ κοντά στο Τορίνο, ο 72χρονος πυροβόλησε εναντίον τριών ανδρών που είχαν ήδη εγκαταλείψει το κοσμηματοπωλείο του και προσπαθούσαν να διαφύγουν. Δύο σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε.Η τελική απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν υπήρχε πλέον κατάσταση νόμιμης άμυνας, καθώς η ζωή του 72χρονου δεν διέτρεχε τότε άμεσο κίνδυνο.Μελόνι και Σαλβίνι στο πλευρό τουΗ ετυμηγορία έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα. Η Λέγκα και ο Ματέο Σαλβίνι στέκονται ανοιχτά στο πλευρό του Ροτζέρο, ενώ η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάνει λόγο για ζήτημα «αναλογικότητας» στις ποινές που επιβάλλει η δικαιοσύνη.Η κεντροδεξιά συλλέγει υπογραφές υπέρ της απονομής χάριτος, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο έχει ήδη κινήσει τη σχετική διαδικασία.Πίεση στον πρόεδρο ΜαταρέλαΤο αίτημα χάριτος φέρνει στο προσκήνιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος είναι ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να υπογράψει μια τέτοια απόφαση.Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε μείζονα πολιτική και ιδεολογική διαμάχη γύρω από τα όρια της νόμιμης άμυνας και την καταπολέμηση της αυτοδικίας. Πολλοί δικαστικοί και πολίτες αντιδρούν, ενώ η αντιπολίτευση αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση, φοβούμενη το πολιτικό κόστος.Μάχη για ψήφους και ιδέεςΓια τους υποστηρικτές του Ροτζέρο, η καταδίκη του αποτελεί αδικία. Για τους επικριτές του, συνιστά αναγκαία υπεράσπιση του κράτους δικαίου. Γι’ αυτό και η υπόθεση αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της ιταλικής πολιτικής αντιπαράθεσης μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

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