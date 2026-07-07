Επιστολή «καταπέλτης» της Παραγουανής Γερουσιάστριας: Απαιτεί από τον Εμπαπέ να απολογηθεί

Τις τελευταίες ώρες Γαλλία και Παραγουάη απασχολούν, για όχι και τόσο ποδοσφαιρικούς λόγους.

Μετά το τέλος της ολοκλήρωσης της μεταξύ τους αναμέτρησης που έφερε την πρόκριση των Γάλλων στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεκίνησε ένας πόλεμος μεταξύ του σταρ των «τρικολόρ» και της Παραγουανής Γερουσιάστριας, Σελέστε Αμαρίγια. Συγκεκριμένα, εκείνη επιτέθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς απέναντι του, με τον ίδιο να απαντάει, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως είναι ανάξια της θέσης της.

Η διαμάχη τους, ωστόσο, δεν περιορίστηκε εκεί με την Αμαρίγια να επανέρχεται με μια νέα μακρόσυρτη επιστολή στην οποία ζητάει από τον Εμπαπέ να ανακαλέσει, καθώς σε αντίθεση περίπτωση θα κινηθεί νομικά.

Αναλυτικά η επιστολή της Σελέστε Αμαρίγια:

«Το πρόβλημα είναι ανάμεσα σε ΕΣΕΝΑ και σε ΕΜΕΝΑ.

Δεν έχω πει ποτέ τίποτα εναντίον της Γαλλίας. Αντιθέτως, αγαπώ τη Γαλλία. Φοίτησα σε γαλλικό σχολείο από τα 2 έως τα 17 μου χρόνια, όπου ολοκλήρωσα τις σπουδές μου.

Είμαι αυτή που είμαι χάρη στο College de l’Immaculee Conception και την εκπαίδευση που μου προσέφερε. Τραγουδούσαμε τη “Μασσαλιώτιδα” και τιμούσαμε τη γαλλική σημαία μαζί με τη δική μας. Μιλάω γαλλικά και λατρεύω να επισκέπτομαι τη Γαλλία. Τα περασμένα Χριστούγεννα τα πέρασα με την οικογένειά μου στο Κουρσεβέλ και υποδεχθήκαμε τη νέα χρονιά στο Σεν Τροπέ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη Γαλλία.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.

Η αλαζονεία και η περιφρόνησή σου με εξόργισαν πολύ πριν από τον αγώνα, όταν είπες: “Αν χρειαστεί να μπούμε στη λάσπη, θα το κάνουμε”. Δεν είμαστε ανόητοι. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι με τη “λάσπη” εννοούσες την εθνική Παραγουάης, και η εθνική ομάδα εκπροσωπεί όλους μας.

Έπειτα είπες ότι θα μας χαλάσεις το μακιγιάζ. Το καταλάβαμε κι αυτό. Όλη η Παραγουάη, κι εγώ μαζί, κρατήσαμε τη σιωπή μας. Το ανεχθήκαμε.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα η αλαζονεία σου ήταν εμφανής. Η περιφρόνησή σου προς κάθε Παραγουανό ποδοσφαιριστή ήταν ξεκάθαρη, σαν να ήταν κατώτεροί σου. Χωρίς καν να καλύψεις το στόμα σου, φώναξες “La concha de tu madre”, μια εξαιρετικά προσβλητική βρισιά στη Λατινική Αμερική, και το γνωρίζεις.

Τέλος, έδειξες πλήρη αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας του τερματοφύλακά μας. Αυτό δεν γίνεται. Ο σεβασμός ανάμεσα στους αντιπάλους μετά από έναν αγώνα είναι σχεδόν ιερός, είτε στον πόλεμο είτε στην ειρήνη, είτε στη νίκη είτε στην ήττα. Κι όμως, αρνήθηκες να του σφίξεις το χέρι και πανηγύρισες τη νίκη σου μπροστά στο πρόσωπό του. Μέσα σε μια στιγμή έδειξες περιφρόνηση, αλαζονεία και έλλειψη τρόπων. Πλήγωσες εμένα, πλήγωσες ολόκληρη τη χώρα μου και αυτό μας πόνεσε βαθιά.

Οι αναρτήσεις μου γράφτηκαν πάνω στον θυμό, με το αίμα μου να βράζει, το αίμα μιας όμορφης μίξης ιθαγενούς και ισπανικής καταγωγής που κυλά στις φλέβες μου.

Τις έγραψα βλέποντάς σε να χλευάζεις αυτούς τους σπουδαίους Παραγουανούς ποδοσφαιριστές που πάλεψαν στα ίσα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Ωστόσο, μετάνιωσα αμέσως που σου απάντησα με τις ίδιες προσβολές που κι εγώ η ίδια καταδικάζω. Συνειδητοποίησα ότι αναπαρήγαγα ακριβώς τη συμπεριφορά που απεχθάνομαι και γι’ αυτό διέγραψα την ανάρτηση.

Τώρα απαιτώ να κάνεις ΚΙ ΕΣΥ το ίδιο. Να ανακαλέσεις τις δηλώσεις σου και να μου ζητήσεις συγγνώμη.

Δεν θα ανεχτώ ούτε τη δική σου βία. Δεν με γνωρίζεις. Δεν έχεις ιδέα ποια είμαι και ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να λες ότι είμαι μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης που κατέχω.

Είμαι γερουσιαστής του έθνους της Παραγουάης, εκλεγμένη από τον λαό. Χιλιάδες Παραγουανοί με ψήφισαν και με θεωρούν τη φωνή τους. Το βασικό μου καθήκον είναι να μιλώ εκ μέρους του λαού της Παραγουάης.

Εκπροσωπώ τη χώρα μου επειδή εκλέχθηκα δημοκρατικά.

Ποιος είσαι εσύ για να με αποκαλείς ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη όταν δεν με γνωρίζεις καν; Πρόκειται ξεκάθαρα για έμφυλη βία. Είναι πολιτική βία απέναντι σε μια γυναίκα που κατέκτησε τη θέση της μέσω της δημοκρατικής ψήφου του λαού της. Με προσβάλλεις επειδή είμαι γυναίκα.

Ανακάλεσε τις δηλώσεις σου, τίμησε τη γαλλική σου υπηκοότητα και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, ενδέχεται να κινηθώ νομικά εναντίον σου για έμφυλη βία.

Σελέστε Αμαρίγια

Γερουσιαστής της Παραγουάης.»

Πηγή: skai.gr

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