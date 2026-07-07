Το ταξίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε στη φάση των «16», με την Πορτογαλία να γνωρίζει την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στις καθυστερήσεις με το τέρμα του Μίκελ Μερίνο.

Έτσι, ο 41χρονος σούπερ σταρ είπε αντίο στη διοργάνωση του Μουντιάλ, όπου μετείχε σε έξι τελικές φάσεις έχοντας καταφέρει να σκοράρει και στα έξι τουρνουά (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Στην Πορτογαλία ευχαρίστησαν τον Ρονάλντο με ένα μαγευτικό drone show στη γενέτειρά του, Μαδέρα με την αναπαράσταση του διάσημου πανηγυρισμού του «Siuu», ενώ αρκετός κόσμος είχε μαζευτεί στο show προς τιμή του Πορτογάλου σκόρερ που όπως είναι εύκολα αντιληπτό έγινε viral στα social media.

A drone farewell was done for Cristiano Ronaldo in his hometown in Madeira after he played his last game for Portugal 🇵🇹 against Spain in the World cup …… He really put them on the map❤️ pic.twitter.com/aqyC958wTR — NEDU (@Nedu_brazil01) July 7, 2026

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