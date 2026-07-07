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Ρονάλντο: Εκθαμβωτικό drone show στη γενέτειρά του για το τελευταίο του ματς σε Μουντιάλ - Δείτε βίντεο

Αρκετός κόσμος είχε μαζευτεί στο show προς τιμή του Πορτογάλου σκόρερ, που όπως είναι εύκολα αντιληπτό έγινε viral στα social media

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Ρονάλντο

Το ταξίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε στη φάση των «16», με την Πορτογαλία να γνωρίζει την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στις καθυστερήσεις με το τέρμα του Μίκελ Μερίνο.

Έτσι, ο 41χρονος σούπερ σταρ είπε αντίο στη διοργάνωση του Μουντιάλ, όπου μετείχε σε έξι τελικές φάσεις έχοντας καταφέρει να σκοράρει και στα έξι τουρνουά (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Στην Πορτογαλία ευχαρίστησαν τον Ρονάλντο με ένα μαγευτικό drone show στη γενέτειρά του, Μαδέρα με την αναπαράσταση του διάσημου πανηγυρισμού του «Siuu», ενώ αρκετός κόσμος είχε μαζευτεί στο show προς τιμή του Πορτογάλου σκόρερ που όπως είναι εύκολα αντιληπτό έγινε viral στα social media.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Κριστιάνο Ρονάλντο
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