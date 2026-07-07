Ταρντέλι: «Μόνο ο Μαραντόνα τα έβαλε με τη FIFA – Είμαστε όλοι δειλοί»

Ο Μάρκο Ταρντέλι προχώρησε σε μία από τις πιο ηχηρές τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών γύρω από τη FIFA και το Παγκόσμιο Κύπελλο, χρησιμοποιώντας ως αφορμή τη μεγάλη συζήτηση που έχει προκαλέσει η αναστολή της τιμωρίας του Φολαρίν Μπαλογκάν.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1982 δεν περιορίστηκε στην κριτική για τη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά έκανε και την αυτοκριτική του, δηλώνοντας πως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είχε το θάρρος να συγκρουστεί ανοιχτά με τη FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Notti Mondiali» της Rai και στη συνέχεια σε συνέντευξή του στη La Repubblica, ο Ταρντέλι χαρακτήρισε την υπόθεση Μπαλογκάν σύμβολο ενός ποδοσφαίρου που, όπως είπε, δεν αναγνωρίζει πλέον. Παράλληλα, επέκρινε τη σιωπή των ποδοσφαιριστών απέναντι στις αποφάσεις της FIFA, υποστηρίζοντας ότι οι σύγχρονοι αστέρες έχουν αποδεχθεί να μην έχουν ουσιαστικό λόγο.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση

Ο Ταρντέλι ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός: «Έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο; Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο; Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν, ότι οι ενώσεις των ποδοσφαιριστών, τόσο οι ιταλικές όσο και οι υπόλοιπες, δεν μίλησαν.»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ντιέγκο Μαραντόνα, κάνοντας μια σπάνια δημόσια αυτοκριτική:

«Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεν πιστέψαμε τον Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι μέρος αυτού. Δεν τον πίστεψα. Δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε.»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του επανήλθε στο ίδιο θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μόνο ο Μαραντόνα στάθηκε απέναντι στη FIFA. Όλοι εμείς ήμασταν δειλοί. Και ακόμη και σήμερα…»

«Οι παίκτες έχουν χάσει τη φωνή τους»

Ο Ιταλός θρύλος υποστήριξε ότι η λύση δεν μπορεί να προέλθει από τις ομοσπονδίες, αλλά από τους ίδιους τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

«Η μόνη λύση, όσο ουτοπική κι αν ακούγεται, είναι να πάρουν θέση οι ίδιοι οι παίκτες. Κανείς όμως δεν επαναστατεί. Με αντάλλαγμα τα εκατομμύρια που κερδίζουν, έχουν αποδεχθεί να μην έχουν πλέον φωνή και επιρροή. Πού είναι ο Μέσι, ο Κέιν, ο Χάαλαντ, ο Μπαπέ; Αν μιλούσαν εκείνοι απέναντι σε τέτοιες αδικίες, οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο θα τους ακολουθούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σκληρή κριτική για την υπόθεση Μπαλογκάν

Ο Ταρντέλι επέμεινε ότι η απόφαση για την αναστολή της τιμωρίας του Μπαλογκάν ήταν λανθασμένη, απορρίπτοντας τις εξηγήσεις της FIFA.

«Μα, σοβαρά τώρα; Μοιάζει με αστείο. Η τιμωρία ανεστάλη μόνο και μόνο για να μπορέσει να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο. Είναι ολοφάνερο. Πιστεύω τον παίκτη όταν λέει ότι δεν είχε πρόθεση, όμως αυτό δεν είναι το θέμα. Ήταν αποβολή και συνεπώς έπρεπε να ακολουθήσει τιμωρία», υπογράμμισε.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1982 συμπλήρωσε ότι εξακολουθεί να αγαπά το ποδόσφαιρο, όμως δυσκολεύεται πλέον να αναγνωρίσει τις αξίες που το χαρακτήριζαν.

«Είδα σπουδαία παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ και ομάδες που κατέθεσαν την ψυχή τους. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο να παρεμβαίνει κάποιος από πάνω και να αλλοιώνει την πορεία των πραγμάτων. Πού πήγαν οι αξίες του αθλητισμού; Το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να με συναρπάζει, γιατί ήταν και παραμένει η ζωή μου. Όμως δεν το αναγνωρίζω πια».



Πηγή: skai.gr

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