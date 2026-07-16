Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΔΕΚΑ φωτογραφίες μόνο Μέσι: Η χαρά του απόλυτου ποδοσφαιριστή μετά το τέλος του ημιτελικού

Πρώτος σκόρερ με οκτώ γκολ, πρώτος σε ασίστ με τέσσερις τελικές πάσες, ο 39χρονος Λιονέλ οδεύει στο δεύτερο Μουντιάλ της ζωής του...

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι οδηγεί την Εθνική του ομάδα - ξανά - στη Γη της Επαγγελίας. Κατά γενική ομολογία, χωρίς εκείνον, η Αργεντινή δεν θα είχε φτάσει ως εδώ. Και τώρα, απέναντι στον ορισμό της ομάδας, την Εθνική Ισπανίας, καλείται στον τελικό του Μουντιάλ να κάνει το απίθανο, να επιβεβαιώσει αυτό που δεν επιβεβαιώνεται στο ποδόσφαιρο. Ότι η ομάδα του ενός, μπορεί να επικρατήσει της ομάδας του συνόλου. 

Αυτές είναι δέκα στιγμές από την ώρα που ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του ημιτελικού με την Αγγλία, μέχρι το βάδισμα του στα αποδυτήρια.

Ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μουντιάλ 2026
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark

Απόρρητο