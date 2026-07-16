Ο Λιονέλ Μέσι οδηγεί την Εθνική του ομάδα - ξανά - στη Γη της Επαγγελίας. Κατά γενική ομολογία, χωρίς εκείνον, η Αργεντινή δεν θα είχε φτάσει ως εδώ. Και τώρα, απέναντι στον ορισμό της ομάδας, την Εθνική Ισπανίας, καλείται στον τελικό του Μουντιάλ να κάνει το απίθανο, να επιβεβαιώσει αυτό που δεν επιβεβαιώνεται στο ποδόσφαιρο. Ότι η ομάδα του ενός, μπορεί να επικρατήσει της ομάδας του συνόλου.

Αυτές είναι δέκα στιγμές από την ώρα που ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του ημιτελικού με την Αγγλία, μέχρι το βάδισμα του στα αποδυτήρια.

Πηγή: skai.gr

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