Του Βαγγέλη Δουράκη

Τον Αύγουστο -σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις- θα «ανοίξει» η πλατφόρμα που θα επιτρέψει σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εκπτωτικά «κουπόνια» τα οποία ξεκινούν από 200 και φτάνουν μέχρι και 600 ευρώ και θα καλύψουν μέρος του κόστους των χειμερινών και καλοκαιρινών τους διακοπών. Αν και με καθυστέρηση σε σχέση με πέρυσι, το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» «βγαίνει στον αέρα» με βελτιωμένους όρους και με κριτήρια που επιτρέπουν σε περισσότερους να υποβάλλουν αίτηση.



Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η ακριβής ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, οι οποίες θα γίνουν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ.

Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την περίοδο του έτους, την οποία επιλέγει κατά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος για να εξαργυρώσει το «κουπόνι». Οι δικαιούχοι εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια κάνουν την αίτηση και επιλέγονται μετά από κλήρωση. Όπως όλα δείχνουν η διαδικασία θα γίνει εντός Αυγούστου.

Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις:

Η α’ φάση θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η β’ φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της β’ φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α΄φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους ενσωματώνει μια σαφή στρατηγική για την ενίσχυση των πλάγιων μηνών (Οκτώβριο έως Απρίλιο), κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς, υλοποιώντας στην πράξη την εθνική στρατηγική για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στηρίζοντας τις τοπικές οικονομίες σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά όρια

Ο νέος κύκλος του προγράμματος διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ.

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες.

Τι ποσά θα πάρουν οι δικαιούχοι

Μέσω του Προγράμματος χορηγείται άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ανά περίοδο ως εξής:

Κατά την υψηλή περίοδο, οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 200 ευρώ. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι α) άγαμοι ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα β) έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω γ) συνταξιούχοι όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2024, τότε κατά την υψηλή περίοδο, λαμβάνουν ποσό ύψους τριακοσίων 300 ευρώ. Ειδικότερα, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι δικαιούχοι με τέκνα ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω λαμβάνουν 400 ευρώ.

Κατά τη χαμηλή περίοδο, οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 300 ευρώ. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι α) άγαμοι ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα β) έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω γ) συνταξιούχοι όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2024, τότε κατά τη χαμηλή περίοδο λαμβάνουν ποσό ύψους τριακοσίων 400 ευρώ. Ειδικότερα, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι δικαιούχοι με τέκνα ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω λαμβάνουν 600 ευρώ.

Τα βήματα για την υποβολή αίτησης

Οι πολίτες πριν προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), δηλώνοντας αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), καθώς και να έχουν επιλέξει την επικοινωνία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Στη συνέχεια, υποβάλουν αίτηση ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet.

Καταχωρούν και πιστοποιούν το email και το κινητό τους τηλέφωνο.

Διαλέγουν αν θα χρησιμοποιήσουν την άυλη κάρτα κατά την χαμηλή ή υψηλή περίοδο.

Επιλέγουν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας.

Δηλώνουν αν οι ίδιοι ή προστατευόμενο μέλος έχει αναπηρία ≥67.

Δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δ.ΥΠ.Α. και ότι δεν ήταν κληρωθέντες του γ’ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022-2025», ανεξαρτήτως του αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για διαμονή, πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων και συναινούν στην επεξεργασία τους για τον υπολογισμό της επιδότησης.

Υποβάλουν την αίτηση.

Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση εκπροσώπου του. Μέσω των Κ.Ε.Π. είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν όλα τα στάδια της διαδικασίας από πιστοποιημένο υπάλληλο.

Πηγή: skai.gr

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