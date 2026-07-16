Netflix: Στα $3,4 δισ. τα κέρδη β' τριμήνου

Η Netflix ανακοίνωσε έσοδα και κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο που κινήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών την Πέμπτη, καθώς η Wall Street παρακολουθεί στενά τα στοιχεία της εταιρείας για τη διαφημιστική δραστηριότητα και την αλληλεπίδραση των χρηστών.

Ο κολοσσός του streaming χαρακτήρισε την αλληλεπίδραση των χρηστών με το περιεχόμενό του “υγιή”, σημειώνοντας ότι οι ζωντανές μεταδόσεις αποτέλεσαν σημαντικό πόλο έλξης για τους συνδρομητές, οι οποίοι παρακολούθησαν συνολικά περισσότερες από 97 δισεκατομμύρια ώρες περιεχομένου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο δείκτης της συμμετοχής των χρηστών έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η τηλεθέαση των σειρών του Netflix μειώνεται μετά την πρώτη σεζόν.

Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τη συχνότητα δημοσίευσης των αναφορών του “What We Watched”, οι οποίες παρέχουν εικόνα για τη συμμετοχή του κοινού και την κατανάλωση περιεχομένου. Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Πέμπτης - η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για την τηλεθέαση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 - η Netflix θα μεταβεί από το 2027 σε ετήσια δημοσίευση της έκθεσης, στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

«Στόχος του διαχωρισμού της δημοσίευσης της έκθεσης από την ανακοίνωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων είναι να παραμείνει η προσοχή στραμμένη στους βασικούς οικονομικούς μας δείκτες - τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη», ανέφερε η εταιρεία στην επιστολή της προς τους μετόχους.

Στο οικονομικό σκέλος, η Netflix ανακοίνωσε έσοδα ύψους 12,56 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 13% σε ετήσια βάση, τα οποία ωστόσο διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η αύξηση αποδόθηκε στην αύξηση των συνδρομητών, στις ανατιμήσεις των συνδρομητικών πακέτων και στην ενίσχυση των διαφημιστικών εσόδων.

Νωρίτερα φέτος, η Netflix αύξησε τις τιμές των συνδρομών της σε όλα τα διαθέσιμα πακέτα streaming. Η εταιρεία ανέφερε την Πέμπτη ότι τα αποτελέσματα από αυτές τις αυξήσεις τιμών ήταν σύμφωνα με την πορεία που είχε καταγραφεί σε προηγούμενες αντίστοιχες κινήσεις και με τις αρχικές προσδοκίες της.

Τα καθαρά κέρδη της Netflix στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 3,40 δισ. δολάρια, ή 80 σεντς ανά μετοχή, έναντι 3,13 δισ. δολαρίων, ή 72 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Netflix αναμένει αύξηση των εσόδων της κατά 12% στο τρίτο τρίμηνο και χαρακτήρισε τις προβλέψεις της για το 2026 ευθυγραμμισμένες με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι περιορίζει το εύρος της πρόβλεψής της για τα ετήσια έσοδα του 2026 στα 51 έως 51,4 δισ. δολάρια, από το προηγούμενο εύρος εκτίμησης των 50,7 έως 51,7 δισ. δολαρίων.

Η διαφήμιση παραμένει βασικός πυλώνας για τη δραστηριότητα της Netflix και σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επενδυτές της, καθώς έχει εξελιχθεί σε σημαντική πηγή εσόδων για τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, την ώρα που η αύξηση των συνδρομητών στις υπηρεσίες streaming έχει επιβραδυνθεί.

Η εταιρεία ανέφερε ότι εξακολουθεί να αναμένει πως τα διαφημιστικά της έσοδα θα διπλασιαστούν περίπου σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3 δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

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