Της Έλενας Γαλάρη

Κατηγορίες σε 22 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων 4 νυν βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημόσιων αξιωματούχων απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την έρευνα που διεξάγει για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορά γεωργικά κεφάλαια.

Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μαξίμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Πλέον, τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες, θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Αχ. Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

The EPPO in Athens 🇬🇷 has indicted 22, including 4 Members of the Hellenic Parliament, former high-ranked public officials & political staff as part of an investigation involving agricultural funds. Allegations against 7 other MP's were dismissed.

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Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρεται:

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διεξάγει αρκετές έρευνες για ένα φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Βοηθειών Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OPEKEPE). Στις 24 Απριλίου 2026, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 ενεργών βουλευτών, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στις έρευνές της για πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021 και να διαπιστώσει τα γεγονότα αναζητώντας παράλληλα ενοχοποιητικά και απαλλακτικά στοιχεία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και επιθεωρητικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων και ψευδείς πιστοποιήσεις.

Όσον αφορά αυτές τις έρευνες, οι οποίες αφορούν πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν μόνο το 2021, η Εισαγγελία απαγγέλλει τώρα κατηγορίες στον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, στον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για δύο κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης και σε δύο πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές: τρεις από αυτούς κατηγορούνται για υποκίνηση σε κατάχρηση εμπιστοσύνης και ένας για υποκίνηση σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επίσης για υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας υπάλληλος του πολιτικού γραφείου ενός εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης ενός πρώην υπουργού, ένας κτηνιατρικός υπάλληλος και αρκετοί δικαιούχοι των κονδυλίων. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κατηγορούνται για πλημμελήματα, όπως απάτη με επιδοτήσεις, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδή βεβαίωση επίσημων αρχείων, και ορισμένοι από αυτούς κατηγορούνται επίσης για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε ορισμένα από τα αδικήματα που διέπραξαν οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι αξιωματούχοι.

Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών και τα προβλεπόμενα ποινικά πρόστιμα που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Οι κατηγορίες εναντίον επτά άλλων εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν την ποινική δίωξη. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξετάστηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή στις ενοχοποιητικές και απαλλακτικές περιστάσεις.

Για τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην βουλευτών, η διαδικασία συνεχίζεται.

Άλλες έρευνες για φερόμενες πράξεις που διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη βρίσκονται σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

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