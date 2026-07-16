Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση Switchblade 300 drones στην Ελλάδα

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως «καμικάζι drones», στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), με εκτιμώμενο κόστος 80,1 εκατ. δολάρια, όπως μετέδωσε το Reuters.

Πρόκειται για την αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος, κατασκευής της αμερικανικής AeroVironment.

Η απόφαση έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά το «πράσινο φως» που είχε ανάψει το ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των αμερικανικής κατασκευής περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 και Switchblade 600, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα Switchblade ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions), γνωστών και ως drones «καμικάζι». Πρόκειται για μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρουν εκρηκτική κεφαλή και κατευθύνονται στον στόχο από τον χειριστή τους, ο οποίος μπορεί να επιλέξει ή να ματαιώσει την προσβολή μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τα συστήματα αυτά έχουν αναδειχθεί σε βασικό μέσο των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε συγκρούσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πολεμικές αναμετρήσεις στον Καύκασο, αλλά και επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Πηγή: skai.gr

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