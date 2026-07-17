Η «Οδύσσεια» θα σας συνεπάρει και όχι μόνο χάρη στο θέαμά της

Η κινηματογραφική βιομηχανία μοιάζει να έχει ανατραπεί ολοκληρωτικά φέτος. Υποτιθέμενα μεγαθήρια των μεγάλων στούντιο, όπως τα The Mandalorian and Grogu, Moana και Supergirl, σημείωσαν εντυπωσιακά χαμηλές επιδόσεις, ενώ ταινίες όπως τα Obsession και Backrooms, δημιουργημένες με ελάχιστο κόστος από εικοσάχρονους που μεγάλωσαν βλέποντας YouTube Shorts, εξελίχθηκαν σε τεράστιες επιτυχίες. Όλα αυτά μοιάζουν να προμηνύουν ένα αβέβαιο μέλλον, όπου η κινηματογραφική αίθουσα θυμίζει όλο και λιγότερο ένα μεγαλειώδες πανόραμα και όλο και περισσότερο την οθόνη του φορητού υπολογιστή, ή ακόμη και του κινητού μας.

Γι' αυτό ακριβώς εξακολουθεί να μην υπάρχει πραγματικά κανείς σαν τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ο πιο μεγαλεπήβολος δημιουργός των blockbuster γνωρίζει μόνο έναν τρόπο να κάνει ταινίες: όσο μεγαλύτερες γίνεται. Η εξαιρετική νέα του ταινία, The Odyssey, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και διαθέτει ένα καστ γεμάτο σχεδόν από κάθε μεγάλο κινηματογραφικό αστέρα που μπορεί να φανταστεί κανείς (και αρκετούς ακόμη). Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη δυνατή προσέγγιση από έναν σεναριογράφο-σκηνοθέτη που ανέλαβε το φαινομενικά απλό έργο της διασκευής ενός από τα θεμελιώδη κείμενα της ανθρώπινης ιστορίας.

Αυτό όμως που κάνει τον Νόλαν πραγματικά ξεχωριστό είναι ότι, παρά την τεράστια κλίμακα των ταινιών του, αυτές παραμένουν βαθιά προσωπικές, ακόμη και ιδιόρρυθμες. Οι αφηγήσεις τους είναι σκόπιμα περίπλοκες, με λαβυρινθώδεις χρονικές δομές, καθώς ο σκηνοθέτης διαστέλλει και συστέλλει όλα τα εργαλεία του χολιγουντιανού έπους. Προκαλεί το κοινό του, αλλά ταυτόχρονα το εμπιστεύεται, θεωρώντας ότι είναι αρκετά έξυπνο ώστε να τον ακολουθήσει. Το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στους πιο εμπορικά επιτυχημένους δημιουργούς στον κόσμο αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι αυτή η εμπιστοσύνη ανταμείβεται. Οι ταινίες του είναι μεγαλόπνοες αλλά και ευφυείς, ενώ όσο ωριμάζει δημιουργικά γίνονται ολοένα και πιο συναισθηματικές. Σε μια εποχή ριζικών αλλαγών στον τρόπο που καταναλώνουμε την ψυχαγωγία, ο Νόλαν σε κάνει να πιστεύεις ξανά στον κινηματογράφο, και στο κοινό του.

Η Οδύσσεια είναι η πιο φιλόδοξη ταινία του Νόλαν μέχρι σήμερα και αυτό λέει πολλά για τον άνθρωπο που γύρισε το Oppenheimer. Αφηγείται τη διαχρονική ιστορία του Οδυσσέα (τον οποίο ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει με μια στιβαρή, ακλόνητη ένταση, σαν βράχος πάνω στον οποίο ο Νόλαν χτίζει τον κινηματογραφικό του κόσμο), καθώς προσπαθεί να οδηγήσει τους άνδρες του πίσω στην πατρίδα και να επιστρέψει στη σύζυγό του, Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ), και στον γιο του, Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ). Όλα όσα θυμάστε από τα μαθήματα λογοτεχνίας βρίσκονται εδώ: η Σκύλλα και η Χάρυβδη, οι Σειρήνες, οι Λαιστρυγόνες, αλλά και ένας πραγματικά τρομακτικός Πολύφημος ο Κύκλωπας, ο οποίος στην οθόνη IMAX μοιάζει σχεδόν με ουρανοξύστη.

Ο Νόλαν, και η Universal Pictures, όπου πλέον δημιουργεί τις ταινίες του μετά τη λήξη της 19χρονης συνεργασίας του με τη Warner Bros., εξαιτίας της απόφασης του στούντιο να κυκλοφορεί ταινίες απευθείας στις πλατφόρμες streaming, αξιοποιεί κάθε δολάριο του προϋπολογισμού για να προσφέρει το είδος του επικού, παλιάς κοπής χολιγουντιανού blockbuster που τα στούντιο όχι μόνο έχουν ξεχάσει πώς να γυρίζουν, αλλά σχεδόν δεν διανοούνται πλέον να χρηματοδοτήσουν. Η ταινία υπενθυμίζει ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του αμερικανικού κινηματογράφου: το θέαμα. Η ακατέργαστη δύναμη της σκηνοθεσίας, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική δεξιοτεχνία του Νόλαν, θυμίζει τι μπορούν να πετύχουν τα στούντιο όταν τολμούν να αναλάβουν μεγάλα ρίσκα. Η εμπειρία είναι κυριολεκτικά καταιγιστική, με την καλύτερη δυνατή έννοια.

Όμως ο Νόλαν δεν ενδιαφέρεται μόνο για το θέαμα. Όπως και το Oppenheimer, έτσι και η Οδύσσεια πραγματεύεται σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη ύβρη: την πεποίθηση ότι έχουμε κατακτήσει τη φύση και τους θεούς, ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον την ιστορία για να κατανοήσουμε το μέλλον, και πως αυτή ακριβώς η αλαζονεία γεννά χάος και καταστροφή. Ο Οδυσσέας του Ντέιμον είναι ήρωας για τους άνδρες του, αλλά ταυτόχρονα ένας βαθιά ατελής και θλιμμένος άνθρωπος. Κάποτε πίστεψε ότι ήταν μια αδιαμφισβήτητη μορφή της εποχής του. Τώρα ανακαλύπτει ότι έχει χάσει τον δρόμο του, όπως και ο κόσμος που ορκίστηκε να προστατεύσει.

Οι δύο τελευταίες ταινίες του Νόλαν, παρότι διαδραματίζονται στο παρελθόν, μοιάζουν εξαιρετικά επίκαιρες. Διακατέχονται από μια αγωνιώδη επιθυμία να βρεθεί τρόπος να σωθεί ο κόσμος πριν τον καταστρέψουμε ολοκληρωτικά. Είναι έργα που γεννιούνται από τη φιλοδοξία ενός μεγάλου δημιουργού - τη δική του - αλλά ταυτόχρονα προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπέρμετρης φιλοδοξίας και του εγωισμού. Ο Νόλαν βλέπει τον κόσμο να φλέγεται και αναρωτιέται αν υπάρχει ακόμη τρόπος να σωθεί. Αν το Oppenheimer είχε έναν σχεδόν αποκαλυπτικό τόνο, με τον Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ να αντικρίζει το δημιούργημά του και να απελπίζεται, η Οδύσσεια, παρά το σκοτάδι της, διατηρεί την ελπίδα. Στο φινάλε υπάρχει μια στιγμή στην οποία ο Νόλαν δείχνει κάτι που δεν είχε εκφράσει ποτέ τόσο ανοιχτά στις προηγούμενες σπουδαίες ταινίες του: μια ειλικρινή πίστη ότι, αν αλλάξουμε πορεία, μπορούμε ακόμη να πλεύσουμε προς ένα καλύτερο μέλλον. Η ταινία πιστεύει στον άνθρωπο, ακόμη κι όταν ο ίδιος δυσκολεύεται να πιστέψει στον εαυτό του.

Το γεγονός ότι τόσο βαριά, υπαρξιακά ζητήματα όχι μόνο χωρούν μέσα σε ένα blockbuster αλλά αποτελούν και τον ηθικό του πυρήνα αποδεικνύει τι είναι αυτό που κάνει τον Νόλαν μοναδικό. Χρησιμοποιεί τον τεράστιο καμβά του χολιγουντιανού κινηματογράφου για να αφηγηθεί ιστορίες που μιλούν για τη δική μας εποχή: για τη σκληρότητα του ανθρώπου απέναντι στον εαυτό του και στον κόσμο, αλλά και για την ικανότητά του να αλλάζει, να κάνει τη διαφορά προτού να είναι αργά. Είναι ένας πραγματικά ξεχωριστός δημιουργός, που αξιοποιεί όλα τα μέσα του μεγάλου κινηματογράφου για να μιλήσει για την ανθρώπινη φύση: τις αρετές, τα ελαττώματα, την ύβρη και την ανθεκτικότητά μας. Οι ταινίες του, και ιδιαίτερα η Οδύσσεια, μας θυμίζουν τι μπορούμε να πετύχουμε όταν η δημιουργική όραση, η φιλοδοξία και η επίμονη, προσεκτική δουλειά συναντιούνται. Θα σας κάνουν να πιστέψετε ξανά στον κινηματογράφο. Και θα σας κάνουν να μη θέλετε να σταματήσετε ποτέ να τον αγαπάτε.

Πηγή: skai.gr

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