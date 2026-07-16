Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα

Εντείνεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν αλλεπάλληλα πλήγματα, ενώ δεν διαφαίνεται επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Πέμπτη, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the fifth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κεσμ και στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Τσαμπαχάρ, Αχβάζ και Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν. Στην Μπαντάρ Αμπάς βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πλήξει γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ως αντίποινα το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθι στην Υεμένη για να κλείσουν και το Στενό Μπαμπ αλ Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθι να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος, εφόσον η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές.

Η νέα κλιμάκωση έχει προκαλέσει εκ νέου σχεδόν πλήρη αναστολή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, οδηγώντας σε άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών πυροδοτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ιράν έπληξε πλοία που κινούνταν στον θαλάσσιο διάδρομο του Στενού, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι το Στενό του Ορμούζ αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή», μετά την κλιμάκωση των ανταλλαγών πυρών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι θα καταστρέψει «όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή», εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υλοποιήσει την απειλή του να πλήξει ιρανικές υποδομές.

Σε επιφυλακή το Ισραήλ για νέα κλιμάκωση

Το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την επόμενη εβδομάδα, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, το Ισραήλ εκτιμά ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επεκτείνουν τα πλήγματά τους και σε μη στρατιωτικές υποδομές του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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