Το νέο «κρυφό χαρτί» του Παναθηναϊκού στην αγορά των ΗΠΑ: Ο Στέλιος Τζούτζης στο οργανόγραμμα της ομάδας

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στο περιβάλλον γύρω από το αγωνιστικό τμήμα και προχωρά σε μια κίνηση με ξεκάθαρη στόχευση προς την αμερικανική αγορά. Οι «πράσινοι» εντάσσουν στο οργανόγραμμα τον Στέλιο Τζούτζη, έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση του NCAA και του μοντέλου ανάπτυξης αθλητών στις ΗΠΑ, δίνοντάς του τον ρόλο Director of U.S. Scouting & Player Development.

Ο Τζούτζης αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά success stories στο κολεγιακό μπάσκετ. Γεννημένος στα Σεπόλια, με κοινή πορεία στα πρώτα χρόνια με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, έφυγε στα 16 του για τις ΗΠΑ και εξελίχθηκε μέσα από το σύστημα του NCAA. Το 2019 κατέκτησε το πρωτάθλημα με το Virginia ως μέλος του τεχνικού επιτελείου, ενώ πέρυσι ήταν assistant coach και GM στο Liberty, έχοντας χτίσει ένα ισχυρό δίκτυο επαφών σε όλο το κολεγιακό οικοσύστημα.

Ο Παναθηναϊκός γνώριζε καλά την αξία του: Το «μάτι» του, τις διασυνδέσεις του, την ικανότητά του να αξιολογεί νεαρούς αθλητές και να ανοίγει δρόμους προς την αμερικανική αγορά. Με την ένταξή του στο club, οι «πράσινοι» αποκτούν άμεση πρόσβαση σε μια τεράστια δεξαμενή ταλέντων, αλλά και σε ένα οργανωμένο πλαίσιο για παίκτες που θέλουν να ακολουθήσουν την πανεπιστημιακή διαδρομή στις ΗΠΑ.



Ο Τζούτζης θα λειτουργεί ως ο βασικός σύνδεσμος του Παναθηναϊκού με το NCAA: Θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με προπονητές, προγράμματα, scouts και στελέχη ομάδων, θα παρακολουθεί τουρνουά και camps, θα συντάσσει reports προς τη διοίκηση και θα αξιολογεί νεαρούς αθλητές με προοπτική. Παράλληλα, θα στηρίζει παίκτες του συλλόγου που βρίσκονται ήδη στην κολεγιακή λίγκα -όπως οι Αβδάλας και Σαμοντούροφ- διατηρώντας ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τα πανεπιστήμιά τους.



Η παρουσία του ενισχύει ακόμη περισσότερο το τμήμα scouting του Παναθηναϊκού, όπου κομβικό ρόλο έχει ο Νίκος Παππάς, και αναμένεται να αναβαθμίσει την εικόνα του συλλόγου στο αμερικανικό μπασκετικό περιβάλλον. Πρόκειται για μια κίνηση που δεν αφορά μόνο το σήμερα, αλλά κυρίως το μέλλον και την παραγωγή νέων αθλητών.

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