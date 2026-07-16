Οι πρώτες δηλώσεις Αλαφούζου με φόντο το ΣΠΟΡ FM TV: «Να έχουμε ένα ίσο και δίκαιο πρωτάθλημα»!

Με φόντο το λογότυπο του ΣΠΟΡ FM TV, τη νέα πλατφόρμα που έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικά τηλεοπτικά δικαιώματα -μεταξύ των οποίων αυτά του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή- και θα μεταδίδει επίσης αγώνες του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και της Stoiximan GBL, ο Γιάννης Αλαφούζος παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στον Νίκο Παγκάκη για τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αμέσως μετά την κλήρωση της Stoiximan Super League.

Ο πρόεδρος της Λίγκας και ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έστειλε μήνυμα για ένα «ίσο και δίκαιο πρωτάθλημα», μίλησε για τη Β' Εθνική, ενώ σχολίασε και την κλήρωση των «πρασίνων».

Κύριε πρόεδρε, καλορίζικος. Ένα νέο εγχείρημα για εσάς στη Super League και θα ήθελα τις πρώτες σας δηλώσεις αναφορικά με αυτό.



«Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ίσο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη».



Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι βάλατε ξεκάθαρους στόχους στον σχεδιασμό σας από την αρχή. Ήσασταν ξεκάθαρος.

«Και όπως είπα, από τις πράξεις θα φανεί αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι. Σε ό,τι αφορά τη Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο… θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα».

Και για τον Παναθηναϊκό οφείλω να σας ρωτήσω ως ιδιοκτήτης του για την κλήρωση. Πώς την είδατε;



«Μια χαρά. Εξαιρετική».

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