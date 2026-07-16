Αισιόδοξος για την άρση του αδιεξόδου στις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Φουάτ Οκτάι, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ κοντά» στην εξεύρεση λύσης για το ζήτημα των ρωσικών S-400 και των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA.

Σε δηλώσεις του, ο Φουάτ Οκτάι ανέφερε ότι η Άγκυρα βρίσκεται «πραγματικά πολύ, πολύ κοντά» σε συμφωνία για τους S-400, εκτιμώντας ότι υπάρχει πλέον προοπτική οριστικής διευθέτησης του ζητήματος.

Αναφερόμενος στις κυρώσεις CAATSA, σημείωσε ότι, παρότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου, θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη δυνατότητα εξαίρεσης (waiver) επικαλούμενος τον συμμαχικό ρόλο της Τουρκίας και τις ανάγκες ασφαλείας, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τη σχετική διαδικασία.

Όπως εξήγησε, διαφορετική είναι η περίπτωση των F-35, καθώς η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα βασίζεται σε νομοθετική πρόβλεψη. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, θα πρέπει να ενημερωθεί εκ νέου το Κογκρέσο ότι το εμπόδιο που συνδέεται με τους S-400 έχει στην πράξη αρθεί.

«Πιστεύουμε ότι και σε αυτό το σημείο είμαστε πολύ κοντά. Ελπίζουμε ότι θα αφήσουμε οριστικά όλα αυτά πίσω μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🎙️ "S-400’ler ile ilgili bir çözümün bulunmasına çok yakınız..."



🎙️ "F-35 programına dönülmesi önemli. Şahsi olarak söylüyorum; F-35 bizim için çok kritik değil. Bizim savunma sanayinde geldiğimiz aşamada Türkiye artık bunları yapacak kapasitede ve kabiliyettedir."



🎙️"Savunma… pic.twitter.com/EiVKaLHzel — Fuat Oktay (@fuatoktay) July 14, 2026

Ο Φουάτ Οκτάι υποστήριξε ότι για την Άγκυρα δεν είναι αρκετό να αποκτήσει απλώς τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, αλλά επιδιώκει να επανενταχθεί πλήρως στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο είχε αποκλειστεί μετά την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων.

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι όσα ακολούθησαν αποτελούν προσωπικές του απόψεις και όχι την επίσημη θέση της τουρκικής κυβέρνησης.

Ο ίδιος αμφισβήτησε, μάλιστα, τη σημασία των αμερικανικών μαχητικών για την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία έχει πλέον αποκτήσει τις απαραίτητες δυνατότητες.

«Είναι άραγε τα F-35 τόσο κρίσιμα για εμάς; Κατά τη γνώμη μου, όχι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «στο επίπεδο που έχει φτάσει σήμερα η τουρκική αμυντική βιομηχανία, όλοι πλέον βλέπουν ότι, είτε μας δώσουν κινητήρες είτε όχι, είτε αποκτήσουμε τα F-35 είτε όχι, η Τουρκία διαθέτει πλέον την ικανότητα και τις δυνατότητες να αναπτύξει μόνη της αυτά τα συστήματα».

«Πυρά» κατά Ελλάδας-Ισραήλ: «Θέλουν να αποκόψουν την Τουρκία από το Αιγαίο»

Στο στόχαστρο του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού δικτύου Haber Global βρέθηκε η αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, με Τούρκους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι Αθήνα και Τελ Αβίβ επιδιώκουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα στο Αιγαίο σε βάρος της Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, ο πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικών Ερευνών ASAM αμφισβήτησε ευθέως τα σχέδια της Ελλάδας για την ανάπτυξη της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», κάνοντας λόγο για ένα σχέδιο που, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

«Λένε ότι δήθεν θα εγκαταστήσουν την "Ασπίδα του Αχιλλέα", κάποιο σύστημα στα νησιά και τα λοιπά. Αυτά, βέβαια, μπορούμε να τα εξηγήσουμε και με τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν», ανέφερε.

Στρέφοντας τα βέλη του και προς το Ισραήλ, ισχυρίστηκε ότι:

«Αν το Ισραήλ θέλει πραγματικά να δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας, ας ξεκινήσει πρώτα να επισκευάζει τον Σιδηρούν Θόλο, ο οποίος έχει γεμίσει τρύπες. Αν προσπαθεί να πουλήσει στην Ελλάδα κάτι που δεν διαθέτει ούτε το ίδιο και αν οι Έλληνες το πιστεύουν και το αγοράζουν, τότε πράγματι υπάρχει πρόβλημα με τη στρατηγική σκέψη του ελληνικού κράτους. Δεν μπορεί κανείς να το πάρει στα σοβαρά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Γεντίτεπε, Φουρκάν Καγιά, ο οποίος υποστήριξε ότι πίσω από τις κινήσεις της Ελλάδας βρίσκεται η προσπάθεια αποκλεισμού της Τουρκίας από το Αιγαίο.

«Στόχος είναι να αποκοπεί πλήρως η Τουρκία από το Αιγαίο μέσω ενός τετελεσμένου γεγονότος. Θα τους πρότεινα να εγκαταλείψουν αυτή την προσέγγιση το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Όπως είπε, η Άγκυρα θεωρεί ότι η στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ενόχληση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ισραήλ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Αθήνα, ενώ σημείωσε πως η συμφωνία που επρόκειτο να υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου δεν προχώρησε χωρίς επιφυλάξεις, καθώς – όπως ισχυρίστηκε – το Κάιρο διατηρούσε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με την Τουρκία.

Κλείνοντας, επικαλέστηκε πρόσφατες τοποθετήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί πλέον να επιλύσει τις διαφορές με την Ελλάδα μέσω διαλόγου.

«Ο κ. Πρόεδρος ουσιαστικά λέει: "Αφήστε πια κατά μέρος το casus belli και όλα αυτά. Τα έχουμε ξεπεράσει. Ας καθίσουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι να συζητήσουμε και να λύσουμε το ζήτημα"», υποστήριξε ο Τούρκος καθηγητής.

Πηγή: skai.gr

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