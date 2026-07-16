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Μουντιάλ 2026: Η διαδρομή των Άγγλων οπαδών από τον παράδεισο στην κόλαση - Δείτε βίντεο

Συντετριμμένοι οι φίλαθλοι των «Τριών Λιονταριών», καθώς δύο γκολ στα τελευταία λεπτά έβαλαν τέλος στο όνειρο της πρόκρισης στον τελικό

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οπαδοί Αγγλίας

Λίγο πιο έξω από το Λονδίνο, σε ένα πολυχώρο με ειδική διαμόρφωση για την παρακολούθηση των αγώνων της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, φανατικοί υποστηρικτές των «Τριών Λιονταριών» μαζεύτηκαν για να δουν μαζικά τον ημιτελικό με την Αργεντινή

Μετά το στείρο πρώτο ημίχρονο, οι Άγγλοι προηγήθηκαν στις αρχές της επανάληψης. Τότε ήταν που πίστεψαν πως 60 χρόνια μετά θα έχουν ξανά παρουσία σε τελικό Μουντιάλ και ίσως... γυρίσει στο σπίτι. Αμ δε.... Δείτε τις αντιδράσεις τους από την αρχή μέχρι το τέλος:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αργεντινή Αγγλία
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