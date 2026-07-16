Η Αγγλία δεν τα κατάφερε, η Αργεντινή με ανατροπή και με σκορ 2-1 πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου την περιμένει η Ισπανία (19/07, 22:00).

Οι παίκτες των «τριών λιονταριών» ήταν φανερά απογοητευμένοι μετά το φινάλε του αγώνα, με τον Χάρι Κέιν όμως να μιλά με αποθεωτικά λόγια τον Μέσι στις δηλώσεις που παραχώρησε.

«Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, προσπαθήσαμε να τον σταματήσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε αλλά κάθε φορά που η μπάλα έφτανε σε αυτόν, ζωντάνευε ξανά», είπε αρχικά ο Κέιν ενώ ρωτήθηκε για το αν αυτό ήταν το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του:

«Το τελευταίο μου Μουντιάλ; Βλέποντας τον Μέσι να παίζει στα 39 του χρόνια, δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο αρχηγός της Αγγλίας που τελείωσε τη διοργάνωση με έξι γκολ.

🚨 Harry Kane: "Last World Cup for me? Seeing Messi playing at 39 years old makes me not think about that."



"Messi is the best player in history, we tried to stop him as much as possible but every time the ball reached him he came back to life." pic.twitter.com/cPyeF4jkg6 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 15, 2026

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