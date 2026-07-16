Europa League: Επιβίωσε στα πέναλτι κόντρα στην Κλουζ και έκλεισε ραντεβού με τον ΠΑΟΚ η Ντινάμο Κιέβου

Η Ντιναμό Κιέβου δυσκολεύτηκε ξανά απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, όμως στο τέλος πήρε αυτό που ήθελε: Την πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ. Η ουκρανική ομάδα έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο ματς στο 0-0, αλλά ήταν πιο ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι, επικρατώντας με 4-2 και κλείνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η ρεβάνς στη Ρουμανία θύμισε σε μεγάλο βαθμό το πρώτο παιχνίδι: Η Ντιναμό είχε τον έλεγχο, δημιούργησε φάσεις και είδε δύο γκολ να ακυρώνονται για οφσάιντ, ενώ η μεγαλύτερη στιγμή της ήρθε στο δοκάρι του Πονομαρένκο στο 32'. Παρά την πίεση, το σκορ δεν άνοιξε ούτε στην επανάληψη, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται μοιραία στην παράταση και τελικά στα πέναλτι.

Εκεί, οι Ουκρανοί ήταν απόλυτοι. Η Κλουζ αστόχησε δύο φορές, ενώ η Ντιναμό εκτέλεσε με συνέπεια όλες τις προσπάθειες, παίρνοντας μια πρόκριση «δια πυρός και σιδήρου» που την φέρνει στον δρόμο του ΠΑΟΚ.



Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Κιέβου σε ουδέτερη έδρα στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει την πρόκριση.

Το προφίλ της Ντιναμό Κιέβου

Η Ντιναμό Κιέβου παραμένει μία από τις πιο ιστορικές και ισχυρές ομάδες της Ουκρανίας, αποτελώντας μαζί με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ τους δύο μεγάλους «πυλώνες» του ποδοσφαίρου της χώρας. Παρά το γεγονός ότι η σύρραξη με τη Ρωσία έχει επηρεάσει έντονα τη λειτουργία της, η Ντιναμό εξακολουθεί να διατηρεί υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και να παράγει ταλέντο σε σταθερή βάση.



Την περσινή σεζόν η ομάδα του Κιέβου δεν κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, μένοντας στην 4η θέση πίσω από Σαχτάρ, Τσερκάσι και Πολίσια Ζιτομίρ. Η ευρωπαϊκή της πορεία επίσης δεν ήταν επιτυχημένη: Ξεκίνησε από τα προκριματικά του Champions League, υποχώρησε στη League Phase του Conference League και τελικά έμεινε εκτός νοκ?άουτ. Παρ' όλα αυτά, η κατάκτηση του Κυπέλλου έσωσε εν μέρει τη χρονιά και της εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League.

Στον πάγκο βρίσκεται ο 50χρονος Ιγκόρ Κόστιουκ, ο οποίος ανέλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο με στόχο να επαναφέρει τη Ντιναμό σε τροχιά πρωταθλητισμού και να αξιοποιήσει το νεανικό υλικό που διαθέτει.



Το ρόστερ της ομάδας έχει έντονο ουκρανικό χαρακτήρα, με ελάχιστους ξένους και αρκετούς παίκτες μικρής ηλικίας που θεωρούνται επενδύσεις για το μέλλον. Ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους ξεχωρίζουν ο στόπερ Τάρας Μικχάβκο (21 ετών), ο μέσος Βολοντίμιρ Μπράζκο (24 ετών) και ο επιθετικός Ματβέι Πονομαρένκο (20 ετών), ο οποίος έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Ντιναμό υπολογίζεται περίπου στα 84,25 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας το μείγμα νεότητας και προοπτικής που χαρακτηρίζει το σύνολο.



Παρά τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος, η Ντιναμό παραμένει ένας οργανισμός με βαριά φανέλα, υψηλές απαιτήσεις και σταθερή παραγωγή ταλέντων. Για τον ΠΑΟΚ, αποτελεί έναν αντίπαλο με ιστορία, ένταση στο παιχνίδι και νεανικό ρυθμό, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αν βρει χώρο και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.