Τα ΜΜΕ της Αργεντινής χαιρέτισαν με ενθουσιασμό τη νίκη της «Αλμπισελέστε» εναντίον της Αγγλίας (2-1), τονίζοντας ότι η ομάδα «άγγιξε για άλλη μια φορά την καρδιά ενός ολόκληρου έθνους» φτάνοντας στην πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η «La Nación», μία από τις κορυφαίες ημερήσιες εφημερίδες της χώρας, τόνισε ότι «η εθνική ομάδα άγγιξε για άλλη μια φορά την καρδιά της Αργεντινής, απέκλεισε την Αγγλία και ονειρεύεται έναν ακόμη ιστορικό τίτλο», ανέφερε και σημείωσε:



«Σε έναν συναρπαστικό αγώνα, έπαιξαν και πάλεψαν για εκατομμύρια ανθρώπους και εξασφάλισαν μια αξέχαστη νίκη».

«Με αγνή καρδιά, η Αργεντινή ανέτρεψε τα δεδομένα εναντίον της Αγγλίας», ήταν ο τίτλος της εφημερίδας «Clarín», για την οποία η «Αλμπισελέστε» «έχει καθιερωθεί ως η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του αθλητισμού της Αργεντινής».

Η αθλητική εφημερίδα Olé αποκαλεί τους παίκτες «ήρωες» και τονίζει μια «ιστορική ...επιστροφή» που χαρακτηρίζεται από «μια ακόμη θρυλική εμφάνιση» από την ομάδα.

«Όποιος δεν πηδάει δεν παίζει στον τελικό», σχολιάζει ειρωνικά η εφημερίδα Página/12 στην πρώτη σελίδα της, διαστρεβλώνοντας το σύνθημα των Αργεντινών οπαδών: «Όποιος δεν πηδάει είναι Άγγλος».

Επίσης, η αθλητική ιστοσελίδα «TyCSports» γράφει με τίτλο «ΖΩΑ: Η Αργεντινή στον τελικό, η Αγγλία ακόμα περιμένει», μια αναφορά στα λόγια του προπονητή της Αγγλίας, Αλφ Ράμσεϊ, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966. Μετά από έναν εξαιρετικά δύσκολο προημιτελικό, ο Ράμσεϊ είχε απαγορεύσει στους παίκτες του να ανταλλάσσουν φανέλες με τους Αργεντινούς, πριν τους αποκαλέσει δημόσια «ζώα».

Η εφημερίδα «Perfil» ισχυρίζεται ότι «η Αργεντινή γονάτισε την Αγγλία» και τονίζει ότι «η χώρα πανηγυρίζει και περιμένει με ανυπομονησία τον αγώνα της επόμενης Κυριακής εναντίον της Ισπανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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