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Οι ΗΠΑ θα ηγηθούν της έρευνας για το σπασμένο παράθυρο σε πτήση του Boeing 737 της Ryanair

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα ηγηθεί της έρευνας για το περιστατικό με αεροσκάφος Boeing 737 της Ryanair πάνω από την Ελλάδα

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Ryanair

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα ηγηθεί της έρευνας για το περιστατικό με αεροσκάφος Boeing 737 της Ryanair πάνω από την Ελλάδα, κατά το οποίο αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα, έσπασε ένα παράθυρο και ένας επιβάτης παρασύρθηκε εν μέρει έξω από την καμπίνα.

Σύμφωνα με το NTSB, η Ελλάδα ανέθεσε στην αμερικανική υπηρεσία την κύρια ευθύνη για τη διερεύνηση του συμβάντος. Το Boeing 737 NG υπέστη αποσυμπίεση της καμπίνας λίγο μετά την απογείωσή του από τη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο αεροδρόμιο και να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση. Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για προβλήματα στους κινητήρες, έπειτα από δύο αντίστοιχα συμβάντα σε πτήσεις Boeing 737 NG της Southwest Airlines.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ryanair Boeing 737
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