Φραπάρ: «Όταν είσαι γυναίκα διαιτητής υπάρχει περισσότερη πίεση» - Έτοιμη να γράψει ιστορία

Η Στέφανι Φραπάρ θα είναι η πρώτη γυναίκα διαιτητής στην ιστορία του Μουντιάλ, με την ίδια λίγες ώρες πριν την ιστορική αυτή στιγμή να μιλά για τη συγκεκριμένη θέση και τη πίεση που τη διακατέχει όταν καταλαμβάνεται από μια γυναίκα.

«Ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για τις γυναίκες, όμως πιστεύω ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ευκαιρία για να τις βοηθήσουμε. Γνωρίζουμε την πίεση, αλλά νομίζω ότι δεν θα αλλάξουμε τους εαυτούς μας, θα είμαστε ήρεμες και συγκεντρωμένες. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τα ΜΜΕ, συγκέντρωση μόνο στο γήπεδο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες, ξέρουμε ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, αλλά έχουμε εμπειρία. Έκανα πολλά παιχνίδια με υψηλής σημασίας, οπότε με όλη αυτή την εμπειρία θα είμαι έτοιμη για τους αγώνες».

History will be made tonight 🌟



Stephanie Frappart will become the first female to referee at a men's World Cup 🏆



And she believes it sends 'a positive message' for women in Qatar 🗣