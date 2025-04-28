Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Με το τέλος του Απριλίου, ίσως, θα έπρεπε να κάνετε έναν απολογισμό του πρώτου τετραμήνου το οποίο ήταν γεμάτο γεγονότα που άμεσα ή έμμεσα επηρέασαν τη ζωή σας. Στο τρέχον παρόν είναι προτιμότερο να ρίξετε το βάρος της δραστηριότητάς σας στον επαγγελματικό τομέα όπου θα υπάρχουν νέες ευκαιρίες. Τα οικονομικά σας παραμένουν προβληματικά αλλά αρκετές λύσεις σύντομα θα δοθούν στα υπάρχοντα προβλήματα σας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μην είστε ριψοκίνδυνοι. Αισθηματικά δεν είστε τόσο ικανοποιημένοι όσο θα θέλατε.

Ταύρος

Διανύετε μια μεταβατική περίοδο και παρά το γενικό κλίμα που επικρατεί, υπάρχουν προοπτικές και με τη σειρά σας κάνετε σχέδια. Κάποιες δυσκολίες όμως είναι αρκετά έντονες αλλά ήδη έχετε εξασκηθεί στην αντιμετώπισή τους. Επικοινωνιακά είστε τυχεροί και στις επαγγελματικές συνεργασίες υπάρχει ενδιαφέρον. Οικονομικές δυσκολίες δεν λείπουν, οι οποίες -κυρίως-εκπορεύονται από το σπίτι και τις ανάγκες του ή από αιφνίδια έξοδα που παρουσιάζει το αντικείμενο της δουλειάς σας. Ερωτικά προβλέπεται βελτίωση. Πάνω από όλα μην χάνετε την αισιοδοξία σας και μην αντιδράσετε στις αλλαγές που επιβάλουν τα γεγονότα.

Δίδυμοι

Εξελίξεις παρουσιάζονται στον τομέα των σχέσεων μέσα από τις οποίες εξυπηρετήστε στην εφαρμογή των σχεδίων σας. Το δύσκολο είναι ότι δεν καταφέρνετε να καλύψετε όλες σας τις υποχρεώσεις, κυρίως τις οικονομικές. Κινηθείτε με σύνεση, ρεαλισμό και εξαιρετική ευελιξία προκειμένου να διατηρήσετε τις βασικές ισορροπίες. Στην εργασία έρχονται αλλαγές και επιτυχίες. Οι μέρες όμως που θα ακολουθήσουν θα σας κουράσουν και εσείς πρέπει να το αντέξετε. Στα ερωτικά σας οι αλλαγές θα είναι συνεχείς ενώ για εκείνους που τους αφοράτε θα είστε ένας συνεχώς κινούμενος στόχος. Ευνοείστε στις δημόσιες σχέσεις και στη επέκταση των δραστηριοτήτων σας.

Καρκίνος

Εξελίξεις παρουσιάζει ο τομέας της εργασίας και μέσα σε όλα με την βοήθεια της Αφροδίτης καταφέρνετε να ξεκουραστείτε και να ψυχαγωγηθείτε. Οικονομικά παραμένετε λίγο στριμωγμένοι παρόλο που το διάστημα αυτό θα βελτιώσει αρκετά την κατάσταση. Υπομονή όμως, εσείς διαλέξατε αυτή τη λύση εν ονόματι μιας καλύτερης προοπτικής. Καλό θα είναι να αποφύγετε καινούργια έξοδα και να μην αφήνετε στην τύχη περιουσιακές διευθετήσεις. Αισθηματικά βρίσκεστε σε εποχή προσφοράς και αποδοχής ωστόσο οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν θα λείψουν.

Λέων

Σημαντικό το διάστημα καθώς σας βοηθά να ξεχωρίσετε και να εξαιρεθείτε από τις γενικές συνέπειες της δύσκολης εποχής. Αυτό θα το εισπράξετε αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλοι που έχετε μια πιο διακεκριμένη θέση στα επαγγελματικά σας. Σχεδόν όλοι όμως μπορείτε να υπερασπιστείτε τις επιδιώξεις σας και να κερδίσετε το χαμένο χρόνο. Στον οικονομικό τομέα τα περιθώρια αν και συγκεκριμένα, είναι αρκετά στενά. Όσο και αν ελιχθείτε δεν θα καταφέρετε πολλά πράγματα. Στα αισθηματικά συνεχίζει να επικρατεί ένταση. Μια βαθιά σας ανάγκη για ανανέωση μπορεί να σας οδηγήσει σε κάτι παρακινδυνευμένο.

Παρθένος

Το τέλος του Απριλίου και η αρχή του Μαΐου σας βρίσκει σε μια κατάσταση πίεσης με βασικό πρωταγωνιστή στη ζωή σας το στενό περιβάλλον. Από την άλλη, σας περιμένει πολλή δουλειά και είναι σκόπιμο να οργανώσετε την καθημερινότητα του Μαΐου ώστε να μην επιτρέψετε να σας διασπάσουν άλλα προβλήματα της εποχής εκ των οποίων αρκετά από αυτά κρίνονται δευτερεύοντα. Στα αισθηματικά υπάρχει μια βελτίωση την οποία αρκετοί είτε δεν έχετε συνειδητοποιήσει, είτε έχετε αγνοήσει. Κοινωνικές σχέσεις σας υποστηρίζουν και στις τρέχουσες οικονομικές σας ανάγκες υπάρχουν εξυπηρετήσεις.

Ζυγός

Δεν πρέπει να άγχεστε τόσο πολύ για την εποχή αυτή της κρίσης ούτε επίσης για τα όποια προσωπικά σας προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι φέτος περάσατε σε μια έντονα μεταβατική χρονιά και γίνατε περισσότερο δύσπιστοι και νευρικοί. Μην αφήσετε όμως την κούραση να σας δηλητηριάσει με απαισιόδοξες σκέψεις και προτιμήστε την δραστηριότητα από την αναβλητικότητα και την συμμετοχή στα πράγματα από την απόδραση. Σύντομα θα σας δοθούν λύσεις στα οικονομικά. Αισθηματικά θα προκύψει μια βελτίωση και θα έχετε την ευκαιρία να αποκαταστήσετε μια παρεξήγηση.

Σκορπιός

Με το τέλος του Απριλίου αρχίζει μια διαφορετική, αλλά και επεισοδιακή εποχή όπου εντείνεται η ανάγκη σας να νιώσετε πιο ασφαλείς συναισθηματικά και οικονομικά. Τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας, σας οδηγούν σε νέους στόχους και χρειάζεστε αρκετή προσπάθεια για να προσαρμοστείτε στο ρυθμό που θα υπαγορεύσουν οι όψεις του Μαΐου. Στα προσωπικά σας υπάρχουν άγχη που μπορούν όμως να επιλυθούν με μια καλοπροαίρετη συζήτηση. Οικονομικά παραμείνετε συντηρητικοί και αποφύγετε καινούργια έξοδα.

Τοξότης

Οι υποθέσεις αυτής της περιόδου δημιουργούν καταστάσεις σύνθετης δραστηριότητας και καθημερινής υπερέντασης. Οργανωθείτε και προγραμματίστε τις ενέργειές σας αν θέλετε αποτέλεσμα ωφέλιμο και δημιουργικό. Η κοινωνικότητα σας μπορεί να σας οδηγήσει σε άσκοπη κατανάλωση χρόνου και ενέργειας. Κάνετε οικονομία δυνάμεων γιατί θα τις χρειαστείτε τους επόμενους μήνες. Δείτε τώρα καθαρά τους στόχους και τις ευκαιρίες. Αισθηματικά μην καλλιεργείτε ψευδαισθήσεις. Όσο για τα οικονομικά σας, ότι και αν σας πει κάνεις στο τέλος κάνετε αυτό που θέλετε.

Αιγόκερως

Καθώς αλλάζει ο μήνας σας βρίσκει αρκετά αναστατωμένους αφού αυτή την εποχή τίποτα δεν σας ικανοποιεί. Τακτοποιήστε εκκρεμότητες που υπάρχουν και αποφύγετε καταστάσεις που σας φθείρουν. Αποφύγετε αντιθέσεις και διαφωνίες με ανθρώπους που δεν μπορείτε να αγνοήσετε και υπερασπιστείτε την δουλειά σας και τα μέχρι σήμερα κεκτημένα σας σε αυτή. Οικονομικά τα πράγματα είναι ευμετάβλητα και τα συνεχόμενα έξοδα σας καθηλώνουν. Προσέξτε τις νομικές σας υποθέσεις και μην αντιπαραβάλλεστε με τους ισχυρούς του περιβάλλοντός σας!

Υδροχόος

Η αρχή του Μαΐου σας βοηθά να οργανώσετε το πρόγραμμα σας για τις προσεχείς μέρες και να λύσετε μερικά από τα προβλήματα στη δουλειά σας. Μεταξύ των άλλων υπάρχουν λύσεις στα οικονομικά σας, όσο μπορεί αυτές να είναι εφικτές σε μια γενικότερα δύσκολη εποχή. Κάποιοι συμβιβασμοί, ή αναβολές σας εξυπηρετούν, έστω και αν σας βάζουν στον προθάλαμο της αναμονής. Αισθηματικά, έρχεται μια βελτίωση σύντομα, αλλά προς το παρόν πρέπει να ανεχτείτε το κλίμα που επικρατεί. Προσέξτε όμως τα απρόοπτα και τους αιφνιδιασμούς που φέρνει αυτή η εβδομάδα.

Ιχθύς

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στον επαγγελματικό τομέα με την αλλαγή του μήνα και μαζί με αυτές επωμίζεστε νέες ευθύνες. Το κλίμα παραμένει έντονο και εξαιρετικά ευμετάβλητο. Οι σχέσεις σας με τους άλλους εύκολα διαταράσσονται και καλείστε να πάρετε μέτρα ασφαλείας ξεκινώντας με τον έλεγχο της συμπεριφοράς σας προς αυτούς. Αισθηματικά ζείτε μερικές στιγμές ικανοποίησης που γρήγορα διαδέχονται ένα κλίμα ασάφειας. Όσο δίκιο και ένα έχετε αποφύγετε διαφωνίες και συζητήσεις με ανθρώπους που είτε το καταλαβαίνουν είτε κωφεύουν.

