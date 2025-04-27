Η έκπληξη που οργάνωσε ο Benny Blanco στη Selena Gomez μας έφερε δάκρυα στα μάτια

Μετά από τις δυσκολίες που έχει περάσει σε προηγούμενες σχέσεις της -και επώνυμες- η Selena Gomez βλέποντας τον τρόπο που της συμπεριφέρεται ο αρραβωνιαστικός της Benny Blanco καταλαβαίνει κανείς γιατί τον αγαπάει τόσο πολύ. Και μετά κι από την τελευταία του κίνηση....αλοιφή... Εδώ συγκινηθήκαμε εμείς που το είδαμε, πόσο μάλλον η ίδια που το έζησε κιόλας!

Της χάρισε την εμπειρία ενός χορού αποφοίτησης (prom), την οποία δεν είχε ζήσει ποτέ λόγω της πρώιμης καριέρας της ως παιδί-σταρ.​

Η Gomez, που ξεκίνησε την καριέρα της σε νεαρή ηλικία με σειρές όπως το "Barney & Friends" και το "Wizards of Waverly Place", δεν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει παραδοσιακές σχολικές εκδηλώσεις όπως ο χορός αποφοίτησης. Μαθαίνοντας αυτό, ο Blanco αποφάσισε να της προσφέρει αυτήν την εμπειρία με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.​Και να το ζήσουν μαζί! Prom με τον έρωτα της ζωής σου... Ανεκτίμητο!

Οργάνωσε λοιπόν μια βραδιά χορού αποφοίτησης στο εμπορικό κέντρο SouthBay Pavilion στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας εκδήλωσης: λιμουζίνα, επίσημο ένδυμα, φωτογράφιση με το γνωστό μονόχρωμο φόντο που έχουμε δει σε τόσες ταινίες και σειρές και φυσικά, τον παραδοσιακό χορό. Η Gomez φορούσε ένα μοβ φόρεμα με μαύρα καλσόν και γούνινο παλτό, ενώ ο Blanco επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν. Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το τραγούδι "Just the Two of Us" να συνοδεύει το βίντεο. ​

Η κίνηση αυτή του Blanco συγκίνησε τους θαυμαστές, οι οποίοι επαίνεσαν την προσοχή και την αγάπη που δείχνει στη σύντροφό του. Η Gomez, σε ανάρτησή της στο TikTok, αναφέρθηκε στον Blanco ως "ο βασιλιάς του χορού μου", εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για την εμπειρία. ​

Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, συνεχίζει να μοιράζεται τη ζωή και την καριέρα του, με κοινές μουσικές συνεργασίες και δημόσιες εμφανίσεις που αποδεικνύουν τη βαθιά τους σύνδεση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.