Όλες έχουμε εκείνη τη φίλη που είναι πάντα έτοιμη για κάτι καινούριο, ένα ταξίδι της τελευταίας στιγμής, μια βραδιά με χορό μέχρι το πρωί ή ακόμα και ένα «τρελό» επαγγελματικό ρίσκο. Ίσως αυτή είσαι εσύ. Ίσως όμως και να είσαι η άλλη φίλη η πιο σταθερή, που θέλει να ξέρει το πρόγραμμα και να έχει τις παντόφλες της κοντά.

Κι αν σου πω πως τα άστρα έχουν κάτι να πουν για αυτό; Δες ποια 4 ζώδια διψούν για περιπέτεια και ποιο είναι εκείνο που απλώς… προτιμά τον καναπέ του!

Τοξότης

Δεν υπάρχει πιο «on the go» ζώδιο από τον Τοξότη. Είναι ο άνθρωπος που θα πει «πάμε τώρα!» πριν καν ακούσει το πού. Του αρέσει η ελευθερία, τα ταξίδια, οι νέες εμπειρίες και δεν φοβάται τίποτα. Αν είσαι Τοξότης ή έχεις φίλη Τοξότη, ετοιμάσου για roadtrips, backpack, σκάφη και... πνευματικά ταξίδια.

Κριός

Ο Κριός είναι γεμάτος ενέργεια και ένταση. Δεν αντέχει τη ρουτίνα και κάθε περιπέτεια είναι για εκείνον μια νέα ευκαιρία να νιώσει ζωντανός. Είναι ο πρώτος που θα δοκιμάσει κάτι νέο, από extreme sports μέχρι μια νέα επιχειρηματική ιδέα. Δεν φοβάται να ρισκάρει, γιατί μέσα του ξέρει πως πάντα θα βρει τον τρόπο κόμα κι αν όλα πάνε στραβά να σταθεί στα πόδια του.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος δεν ψάχνει απλώς περιπέτειες – ψάχνει εμπειρίες που τον εξελίσσουν. Θέλει να δει τον κόσμο, να γνωρίσει νέες κουλτούρες, να κάνει κάτι έξω από τα συνηθισμένα. Μπορεί να μην είναι «εκρηκτικός» όπως ο Κριός, αλλά θα βρεθεί σε ένα φεστιβάλ στη Νότια Αμερική ή σε ένα εναλλακτικό retreat στο Νεπάλ, χωρίς να το πολυσκεφτεί.

Δίδυμος

Ο Δίδυμος λατρεύει την αλλαγή, την ποικιλία, τις νέες γνωριμίες. Για εκείνον, κάθε μέρα πρέπει να έχει κάτι διαφορετικό. Μπορεί να μην οργανώσει την περιπέτεια, αλλά αν του πεις «φεύγουμε σε 2 ώρες», θα σου πει «να πάρω μόνο μια αλλαξιά ή δύο;». Η περιπέτεια για τους Διδύμους δεν είναι μόνο το μέρος και ο προορισμός είναι οι άνθρωποι και οι στιγμές.

Και το ζώδιο που δεν θα πει ποτέ «ναι»; Μαντεύεις;

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι το ζώδιο που αγαπά τη σταθερότητα, το πρόγραμμά του, το ωραίο φαγητό και τις… ασφαλείς απολαύσεις. Δεν είναι ότι δεν θέλει να ζήσει εμπειρίες – απλά θέλει να τις ζήσει με τρόπο που να ξέρει πού πάει, πού θα κοιμηθεί και τι θα φάει. Το «ό,τι να ’ναι» δεν του πάει. Προτιμά την άνεσή του, το σπίτι του και –ναι γιατί όχι, δεν είναι ντροπή– τον καναπέ του.

