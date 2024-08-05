Ατύχημα σε πισίνα στην Ίμπιζα είχε ο 36χρονος ηθοποιός Ζακ Έφρον, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο μάνατζέρ του ανέφερε πως ο Ζακ Έφρον μεταφέρθηκε την περασμένη Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024, για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, ύστερα από το ατύχημα που είχε στην Ίμπιζα.

Ο 36χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα μιας βίλας από δύο άτομα του προσωπικού, οι οποίοι τον έβγαλαν αμέσως από το νερό. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, φέρεται να πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την επόμενη μέρα. Παράλληλα, ο ίδιος δημοσίευσε μία φωτογραφία του χωρίς μπλούζα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την ώρα που γυμνάζεται. Στο στιγμιότυπο, φαίνεται ξαπλωμένος πάνω σε μια μπάλα γυμναστικής, ενώ κρατά στα χέρια του δύο βαράκια. «Χαρούμενος και υγιής. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.