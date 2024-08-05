Λογαριασμός
Zac Efron: Η ανάρτησή του μετά το ατύχημα που είχε σε πισίνα - Χαρούμενος και υγιής…

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ο Zac Efron εισήχθη στο νοσοκομείο, μετά από ένα ατύχημα που είχε στην Ισπανία

Zac Efron

Ατύχημα σε πισίνα στην Ίμπιζα είχε ο 36χρονος ηθοποιός Ζακ Έφρον, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο μάνατζέρ του ανέφερε πως ο Ζακ Έφρον μεταφέρθηκε την περασμένη Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024, για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, ύστερα από το ατύχημα που είχε στην Ίμπιζα.

Zac Efron

Ο 36χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα μιας βίλας από δύο άτομα του προσωπικού, οι οποίοι τον έβγαλαν αμέσως από το νερό. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, φέρεται να πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την επόμενη μέρα. Παράλληλα, ο ίδιος δημοσίευσε μία φωτογραφία του χωρίς μπλούζα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την ώρα που γυμνάζεται. Στο στιγμιότυπο, φαίνεται ξαπλωμένος πάνω σε μια μπάλα γυμναστικής, ενώ κρατά στα χέρια του δύο βαράκια. «Χαρούμενος και υγιής. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας», έγραψε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zac Efron (@zacefron)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zac Efron (@zacefron)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Zac Efron
