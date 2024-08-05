Λογαριασμός
Pierce Brosnan: Γιορτάζει 23 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του - Είσαι ο Βορράς, ο Νότος, η Ανατολή και η Δύση μου…

Τις ευχές του για την επέτειό τους θέλησε να στείλει στη σύζυγό του ο Πιρς Μπρόσναν μέσω των social media

Pierce Brosnan

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο διάσημος ηθοποιός, Pierce Brosnan, εξέφρασε δημόσια την αγάπη του στην επί 23 χρόνια σύζυγό του, Keely Shaye Brosnan, δημοσιεύοντας ένα κολάζ με φωτογραφίες τους και σχολιάζοντας στη σχετική λεζάντα: «Ευτυχισμένη 23η επέτειο, αγαπημένη μου Κίλι, όμορφο κορίτσι με τα καστανά μάτια. Είσαι ο Βορράς, ο Νότος μου, η Ανατολή και η Δύση μου...». 

Pierce Brosnan

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 1994. Παντρεύτηκαν το 2001 στην Ιρλανδία και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Η Keely συνάντησε για πρώτη φορά τον σταρ του «James Bond» σε ένα πάρτι στο Μεξικό κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ως τηλεοπτική ρεπόρτερ το 1994. Αργότερα θα περιγράψει την πρώτη της εντύπωση για τον ηθοποιό ως «ψηλός, μελαχρινός και όμορφος, όλα όσα θα γοήτευαν μια γυναίκα», είχε πει σε συνέντευξή της το 2001.

