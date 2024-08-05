Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο διάσημος ηθοποιός, Pierce Brosnan, εξέφρασε δημόσια την αγάπη του στην επί 23 χρόνια σύζυγό του, Keely Shaye Brosnan, δημοσιεύοντας ένα κολάζ με φωτογραφίες τους και σχολιάζοντας στη σχετική λεζάντα: «Ευτυχισμένη 23η επέτειο, αγαπημένη μου Κίλι, όμορφο κορίτσι με τα καστανά μάτια. Είσαι ο Βορράς, ο Νότος μου, η Ανατολή και η Δύση μου...».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 1994. Παντρεύτηκαν το 2001 στην Ιρλανδία και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Η Keely συνάντησε για πρώτη φορά τον σταρ του «James Bond» σε ένα πάρτι στο Μεξικό κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ως τηλεοπτική ρεπόρτερ το 1994. Αργότερα θα περιγράψει την πρώτη της εντύπωση για τον ηθοποιό ως «ψηλός, μελαχρινός και όμορφος, όλα όσα θα γοήτευαν μια γυναίκα», είχε πει σε συνέντευξή της το 2001.

Πηγή: skai.gr

