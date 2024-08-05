Taylor Swift: Αρραβωνιάστηκε τον Travis Kelce – Σύντομα θα φάμε κουφέτα…

Ο Travis Kelce και η Taylor Swift φαίνεται πως ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, σύμφωνα με το «Page Six». Ένας στενός συνεργάτης του Kelce αποκάλυψε ότι ο αστέρας των Kansas City Chiefs σχεδιάζει να γονατίσει σύντομα και να ζητήσει από τη Swift να τον παντρευτεί, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν για το μέλλον του ζευγαριού.

Taylor Swift and Travis Kelce are getting engaged soon: source https://t.co/ngOw1fQMZj pic.twitter.com/QetoUH09rN August 2, 2024

Οι φήμες για τον αρραβώνα τους έχουν γίνει πιο έντονες το τελευταίο διάστημα. Σε μια πρόσφατη συναυλία του αστέρα της country, Morgan Wallen, η σύζυγος ενός κορυφαίου στελέχους των Chiefs ακούστηκε να λέει στους φίλους της ότι το ζευγάρι έχει ήδη αρραβωνιαστεί. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν υπήρξε παρανόηση ή αν απλώς αναφερόταν στις φήμες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήδη από τον Δεκέμβριο, έχει γίνει γνωστό ότι ο Κέλσι αναζητούσε το τέλειο δαχτυλίδι και είχε ζητήσει την άδεια του πατέρα της Taylor Swift, Scott, πριν κάνει την πρόταση. Ο Scott έδωσε την ευλογία του με όλη του την καρδιά.

