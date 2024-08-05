Λογαριασμός
Madonna: Η «βασίλισσα της ποπ» ποζάρει τόπλες στο κρεβάτι με έναν άγνωστο άνδρα… (φωτό)

Η τραγουδίστρια του «Material Girl» μοιράστηκε μερικά αποκαλυπτικά στιγμιότυπα στο Instagram της   

Madonna

Η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκαλυπτικές φωτογραφίες και ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με τέτοιες δημοσιεύσεις από τη διάσημη καλλιτέχνιδα… 

Madonna

Στην πρώτη φωτογραφία, η «βασίλισσα της ποπ» πόζαρε για μια selfie, φορώντας ένα μαύρο T-shirt και ένα καπέλο και στολίζοντας τον λαιμό της με μια σειρά από διαμαντένια κολιέ. Πίσω της υπήρχε μια φωτογραφία της Μέριλιν Μονρόε. Στην επόμενη λήψη έδειξε ένα κοντινό πλάνο από τα κοσμήματα που φορούσε στον λαιμό της. Στην τρίτη φωτογραφία, η Μαντόνα επέλεξε ένα διχτυωτό top.

Madonna

Madonna

Madonna

Ωστόσο, στις επόμενες εικόνες, η τραγουδίστρια δεν φοράει καμία μπλούζα και ποζάρει τόπλες στον φακό της κάμερας, με τα μακριά, ξανθά μαλλιά της να καλύπτουν το στήθος της. Στο τελευταίο στιγμιότυπο, η Μαντόνα φαίνεται σε ένα κρεβάτι, καθώς ένας άγνωστος άνδρας είναι ξαπλωμένος από πίσω της και χαμογελάει στον φακό.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Madonna
