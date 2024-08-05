Η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκαλυπτικές φωτογραφίες και ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με τέτοιες δημοσιεύσεις από τη διάσημη καλλιτέχνιδα…

Στην πρώτη φωτογραφία, η «βασίλισσα της ποπ» πόζαρε για μια selfie, φορώντας ένα μαύρο T-shirt και ένα καπέλο και στολίζοντας τον λαιμό της με μια σειρά από διαμαντένια κολιέ. Πίσω της υπήρχε μια φωτογραφία της Μέριλιν Μονρόε. Στην επόμενη λήψη έδειξε ένα κοντινό πλάνο από τα κοσμήματα που φορούσε στον λαιμό της. Στην τρίτη φωτογραφία, η Μαντόνα επέλεξε ένα διχτυωτό top.

Ωστόσο, στις επόμενες εικόνες, η τραγουδίστρια δεν φοράει καμία μπλούζα και ποζάρει τόπλες στον φακό της κάμερας, με τα μακριά, ξανθά μαλλιά της να καλύπτουν το στήθος της. Στο τελευταίο στιγμιότυπο, η Μαντόνα φαίνεται σε ένα κρεβάτι, καθώς ένας άγνωστος άνδρας είναι ξαπλωμένος από πίσω της και χαμογελάει στον φακό.

Πηγή: skai.gr

