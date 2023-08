H Beyonce «αποθέωσε» τη Madonna που πήγε σε συναυλία της - «Ζήτω η βασίλισσα!» - Έβγαλαν και φωτογραφίες

Η Madonna μετά τη νοσηλεία της σε μονάδα εντατικής θεραπείας, εξαιτίας μιας «σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης», επανήλθε, όπως φαίνεται, δυναμικά και… μετά μουσικής. Η 64χρονη «βασίλισσα της ποπ» πήγε σε συναυλία της Beyonce, στο στάδιο MetLife, στο East Rutherford.

Madonna is in the house at Beyoncé’s show at MetLife Stadium tonight!#RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/CIZDZykCiq