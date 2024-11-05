Weeknd: «Ο Κουίνσι Τζόουνς ήταν λόγος που ασχολούμαι με τη μουσική»

Ο θάνατος του θρυλικού μουσικού παραγωγού και συνθέτη Κουίνσι Τζόουνς σε ηλικία 91 ετών ανακοινώθηκε χθες και πλήθος μουσικών καλλιτεχνών με μηνύματα έπλεξε το εγκώμιό του.

Ανάμεσά τους και ο σούπερ-σταρ Weeknd, ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στο εκλιπόν «είδωλό» του, με μία μακροσκελή και συγκινητική ανάρτηση στα social media.



Ο Καναδός τραγουδιστής κοινοποίησε τον πρόλογο που έγραψε για την αυτοβιογραφία του Κουίνσι Τζόουνς το 2022, με τίτλο "12 Notes on Life and Creativity".

«Οι θαυμαστές μου γνωρίζουν πόσο σημαντικός ήταν ο Κουίνσι για τη μουσική μου. Μου δόθηκε η ευκαιρία να γράψω έναν πρόλογο στο βιβλίο του και προσπάθησα να αποτυπώσω τι σήμαινε για μένα ως άνθρωπο. Ας τιμήσουμε τη ζωή του σήμερα», ανέφερε.

Ο Weeknd χαιρέτισε τον Κουίνσι Τζόουνς ως το «είδωλό» του και «τον λόγο για τον οποίο ασχολείται με τη μουσική».

My fans know how important Quincy was to the fabric of my music. I was given the opportunity to write a foreword to his book and tried to capture what he meant to me as a human. Let’s celebrate his life today❤️ pic.twitter.com/aUhMabzf8x — Abel Tesfaye (@theweeknd) November 4, 2024

Αναφερόμενος στον Τζόουνς ως «Q» τονίζει:

«Ο Q ήταν το είδωλό μου με όλη τη σημασία της λέξης και προσπάθησα να απορροφήσω οποιεσδήποτε ιδέες για το μεγαλείο που μπορεί να έχει αφήσει πίσω του. Αισθανόμουν σαν να τον ήξερα, γιατί ουσιαστικά ήξερα τα πάντα για αυτόν και το έργο του, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί ακόμη προσωπικά.

Το 2015, όταν ο Βίκτορ Ντράι με εξέπληξε φέρνοντας τον Q σε συναυλία μου στο Drai’s Nightclub στο Λας Βέγκας. Σχεδόν έχασα το μυαλό μου αφού άκουσα ότι το είδωλό μου καθόταν στο πλάι της σκηνής και ετοιμαζόταν να με παρακολουθήσει. Ήμουν τόσο συγκεντρωμένος στο να τον συναντήσω (ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαι με τη μουσική εξαρχής) που μετά βίας παρατήρησα ότι υπήρχαν θαυμαστές στην άλλη πλευρά της σκηνής, που ούρλιαζαν το όνομά μου, προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή μου.

Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο Q καθώς τον πλησίασα ήταν: "Πήγαινε στους θαυμαστές σου". Φωτογραφήσου και υπόγραψε αυτόγραφα. Θα είμαι ακόμα εδώ και θα σε περιμένω μετά. Είναι πιο σημαντικό". Απ' όλα τα μαθήματα που έμαθα παρακολουθώντας τις δημόσιες συνεντεύξεις του ή ακούγοντας τις παραγωγές του για ώρες, αυτό το ένα κομμάτι της διδασκαλίας αποδείχτηκε πιο ουσιαστικό. Εκείνη τη στιγμή μου μάθαινε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από τους ανθρώπους γύρω μου και το να ανταποδίδω είναι πάντα καλύτερο από το να λαμβάνω» υπογράμμισε ο Weeknd.

Προς το τέλος του προλόγου, o Weeknd επισημαίνει: «Λοιπόν Q, σ' ευχαριστώ. Σ' ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες δημόσια και όλα όσα μου δίδαξες με τα λόγια και τις πράξεις σου».

