Μαράια Κάρεϊ: Απέκτησε κέρινο ομοίωμα στο Μαντάμ Τισό της Νέας Υόρκης – Βίντεο, φωτογραφίες

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. H Μαράια Κάρεϊ – η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» απέκτησε κέρινο ομοίωμα στο Μουσείο Μαντάμ Τισό της Νέας Υόρκης, με την ομοιότητά του με την αληθινή Μαράϊα να είναι εντυπωσιακή.

Για την ακρίβεια το ομοίωμα είναι τόσο πιστό αντίγραφο του μοντέλου, που εκ πρώτης όψεως (και χωρίς να επικεντρωθείς στα ρούχα) δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η πραγματική σταρ.

Κάθε χρόνο, αμέσως μετά το Halloween, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα της έναρξης της γιορτινής σεζόν. Ετσι, το διάσημο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να «ανοίξει» την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων με το νέο απίστευτο κέρινο ομοίωμα της Μαράια Κάρεϊ, δημοσιεύοντας και ένα σχετικό βίντεο από την αποκάλυψη, με την ίδια την σταρ να σχολιάζει το ομοίωμά της.

«Επιτέλους βρήκα κάποιον να με βοηθήσει με την παράδοση των παιχνιδιών φέτος. Ευχαριστώ Μαντάμ Τισό» έγραψε από την πλευρά της η σταρ στη λεζάντα της ανάρτησής της από τα αποκαλυπτήρια, ποζάροντας δίπλα στην κέρινη Μαράια (με το κόκκινο φόρεμα).

Πηγή: skai.gr

