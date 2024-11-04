Ο Κουίνσι Τζόουνς (Quincy Jones), ο τιτάνας της μουσικής που δούλεψε με όλους, από τον Φρανκ Σινάτρα μέχρι τον Μάικλ Τζάκσον, πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Τζόουνς, Arnold Robinson, ανακοίνωσε ότι ο θρυλικός μουσικό παραγωγός πέθανε την Κυριακή το βράδυ στο σπίτι του στο Bel Air του Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο Κουίνσι Τζόουνς ήταν ο θρύλος της μουσικής στο Χόλιγουντ. Η τεράστια κληρονομιά κυμαινόταν από την παραγωγή του ιστορικού άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον "Thriller" και "Bad" μέχρι τη σύνθεση βραβευμένων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών soundtraks ενώ είχε συνεργαστεί σχεδόν με όλα τα «ιερά τέρατα» της μουσικής: τον Φρανκ Σινάτρα, την Ελα Φιτζέραλντ, τον Λάιονελ Ρίτσι, τον Ρέι Τσαρλς και εκατοντάδες άλλους καλλιτέχνες.

Εκτός από μουσικός παραγωγός, ο Κουίνσι Ντιλάιτ Τζόουνς τζούνιορ, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, ήταν μεγαλοφυής συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας.

Ο Τζόουνς ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε και επέβλεψε την ηχογράφηση όλων των αστέρων του "We Are the World", του φιλανθρωπικού τραγουδιού - ρεκόρ του 1985 για την ανακούφιση από την πείνα στην Αφρική.

Ο Κουίνσι Τζόουνς ήταν ιδιοφυΐα της μουσικής και ο άνθρωπος μεταμόρφωσε τον Μάικλ Τζακσον από παιδί - σταρ στον «Βασιλιά της ποπ», κάνοντας την παραγωγή σε εμβληματικά πλέον τραγούδια όπως το "Billie Jean" και το "Don't Stop "Til You Get Enough", και το "Thriller".

Στη διάρκεια της ζωής του , κέρδισε άπειρες διακρίσεις και βραβεία, ο κατάλογος που δημοσιεύτηκε στην αυτοβιογραφία του "Q" το 2001, γεμίζει 18 σελίδες.

Ανάμεσά τους 28 Grammy, ένα τιμητικό Όσκαρ (τώρα δύο) και ένα Emmy για το "Roots".

Έλαβε επίσης το γαλλικό βραβείο Legion d'Honneur, το βραβείο Rudolph Valentino από τη Δημοκρατία της Ιταλίας και μία διάκριση από το Κέντρο Κένεντι για τη συνεισφορά του στον αμερικανικό πολιτισμό.

Μάλιστα, τα απομνημονεύματά του τον έκαναν συγγραφέα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.