Με μία ανάρτηση, λίγες ώρες πριν τις αμερικανικές εκλογές, η Ριάνα κάλεσε τους ακόλουθούς της να πάνε να ψηφίσουν, καθώς η ίδια δεν μπορεί λόγω της μη αμερικανικής της υπηκοότητας.



Η διάσημη τραγουδίστρια από τα Μπαρμπάντος δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram όπου φαίνεται να κάθεται μέσα σε αυτοκίνητο και να κοιτάζει έξω από το παράθυρο, γράφοντας με χιούμορ: «Εγώ που προσπαθώ να μπω στις κάλπες με το διαβατήριο του γιου μου #VoteCauseICant (Ψηφίστε γιατί εγώ δεν μπορώ)».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται στη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών την απόλυση εκείνων που τα υπονομεύουν, κάτι που μπορεί να γίνει με μια ψήφο.

Η Ριάνα γεννήθηκε στα Μπαρμπάντος και, αν και μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2005, δεν έχει πάρει την αμερικανική υπηκοότητα. Ανοιχτά, δεν έχει πάρει θέση υπέρ ή κατά κάποιου υποψηφίου, αν και είναι ξεκάθαρο εδώ και πολλά χρόνια ότι αντιπαθεί τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

