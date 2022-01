Η Βρετανία τίμησε τους επιστήμονες και τους επικεφαλής ιατρούς στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας του νέου κορονοϊού στον ετήσιο κατάλογο των τιμών της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ στον ηθοποιό Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Τζέιμς Μποντ, απονεμήθηκε η ίδια διάκριση με αυτήν που έχει λάβει ο διάσημος κινηματογραφικός ήρωας.

Ο Κρεγκ, ο οποίος εγκατέλειψε τον ρόλο του βρετανού κατασκόπου μετά από πέντε ταινίες, αφού βγήκε στις αίθουσες το φιλμ «No Time to Die» φέτος, έγινε «Μέλος του Τάγματος του Αγίου Μιχαήλ και του Αγίου Γεωργίου (CMG)» σε αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς του στον κινηματογράφο.

Ο Τζέιμς Μποντ είχε επίσης την ίδια διάκριση, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ έχει πλέον όλους τους τίτλους που έφερε ο ήρωας που ενσάρκωσε. Σημειωτέον ότι ο Κρεγκ είναι επίτιμος διοικητής στο Βασιλικό Ναυτικό από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μείζονες διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υγειονομικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Οι επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας – Κρις Γουίτι, Γκρέγκορ Σμιθ και Φρανκ Άθερτον – χρίστηκαν ιππότες. Τον ίδιο τίτλο έλαβαν επίσης οι αναπληρωτές επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας της Αγγλίας, ο Τζόναθαν Βαν-Ταμ και η Τζένι Χάρις (ονομάστηκε ντέιμ).

Ο επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης Πάτρικ Βάλανς, ο οποίος είχε χριστεί ήδη ιππότης, έλαβε τον τίτλο Knight Commander of The Order Of The Bath.

Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν ακόμη επιστήμονες που πρωτοστάτησαν στην παραγωγή εμβολίων κατά της Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των Ροντ ΜακΚένζι (Pfizer), Σον Μάρετ (BioNTech) και Μέλανι Άιβαρσον (Moderna).



Ο ποδηλάτης Τζέισον Κένι, ο οποίος κατέκτησε το έβδομο χρυσό μετάλλιό του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον Βρετανό, χρίστηκε επίσης ιππότης. Ανάλογη διάκριση, αυτή της ντέιμ, απονεμήθηκε στη σύζυγό του Λόρα, η οποία είναι η πιο επιτυχημένη αθλήτρια της χώρας και η πρώτη που ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου σε τρεις διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μεταξύ των 78 ολυμπιονικών και παραολυμπιονικών που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα ήταν ο Άνταμ Πίτι (κολύμβηση) και ο Τομ Ντέιλι (καταδύσεις), που έγιναν αξιωματικοί του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE).

Η τενίστρια Έμμα Ραντουκάνου, η οποία εξέπληξε τους πάντες με τον θρίαμβό της στο US Open, ήταν άλλη μία αθλήτρια που τιμήθηκε με τον τίτλο του μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE).

Ο στιχουργός Μπέρνι Τόπιν, ευρύτερα γνωστός από τη συνεργασία του με τον Έλτον Τζον, για την διασκευή του 1997 στο «Candle in the Wind», το οποίο ο τελευταίος τραγούδησε στην κηδεία της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνας, έλαβε τον τίτλο του διοικητή στο Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE).

Οι ηθοποιοί Τζοάνα Λάμλεϊ και Βανέσα Ρεντγκρέιβ τιμήθηκαν για τη συνεισφορά τους στην 7η Τέχνη, καθώς και για το φιλανθρωπικό τους έργο.



«Τα τιμώμενα πρόσωπα μας ενέπνευσαν, μας ψυχαγώγησαν και προσέφεραν τόσα πολλά στην κοινωνία, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις