Τα πιο… αποτυχημένα κέρινα ομοιώματα του Ουίλιαμ και της Κέιτ σε μουσείο στην Κρακοβία – Viral βίντεο

Tο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στην Κρακοβία λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια και δέχεται περισσότερους από 10.000 επισκέπτες σε μηνιαία βάση.

Αυτή την εβδομάδα το μουσείο βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όταν ένα βίντεο από περιήγηση επισκέπτη στους χώρους του έγινε viral στο TikTok.

Στο βίντεο - εκτός των άλλων εκθεμάτων - φαίνονται και τα «ανατριχιαστικά» κέρινα ομοιώματα του πρίγκιπα της Ουαλίας και διαδόχου του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουίλιαμ και της συζύγου του, πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον.

Dodgy doppelgangers of Prince William and Princess Kate at the Krakow Wax Museum in Poland have gone viral for all the wrong reasons.https://t.co/sJApRKphwa