«Ντι Κάπριο είσαι υποκριτής»: Πήγε σε οικολογική εκδήλωση έχοντας ταξιδέψει πάνω από 19.000 χλμ. με αεροσκάφος

«Υποκριτή» χαρακτηρίζει η Daily Mail τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο 48χρονος σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε σε μια οικολογική εκδήλωση μόδας στο Λος Άντζελες αφότου έκανε 12 χιλιάδες αεροπορικά μίλια (πάνω από 19.000 χλμ) σε δύο εβδομάδες απολαμβάνοντας νυχτερινές εξόδους με πολλά μοντέλα.



Ο Αμερικανός ηθοποιός πόζαρε δίπλα σε ηγέτες στον τομέα της βιώσιμης μόδας και του ακτιβισμού ενώ παρευρέθηκε στα περιβαλλοντικά βραβεία μόδας Green Carpet την Πέμπτη.

Ο Ντι Κάπριο ταξίδεψε μεταξύ των ΗΠΑ και πόλεων όπως το Λονδίνο, το Μιλάνο και το Παρίσι σε μόλις δύο εβδομάδες, δηλαδή πάνω από 19.000 χλμ ταξιδιού.



Αν και δεν είναι ακόμη γνωστό πώς έγινε το επίμαχο ταξίδι, ωστόσο ως ακτιβιστής για το περιβάλλον έχει δεχθεί πυρά για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών με μεγάλο αποτύπωμα ρύπων.



Το 2016, δέχθηκε σωρεία επικρίσεων για ένα ταξίδι 8.000 μιλίων με ιδιωτικό τζετ από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη για να λάβει ένα βραβείο για τον περιβαλλοντικό του ακτιβισμό. Σημειώνεται ότι ο Ντι Κάπριο δηλώνει ακτιβιστής και περιβαλλοντολόγος στους λογαριασμούς του στα social media.



Τον Ιούλιο του 2022 ο τέως Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε επιτεθεί στον ηθοποιό μετά από μια ανάρτηση που έκανε για την αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου.

«Θα σου έλεγα ξανά, να αφήσεις το γιοτ σου, πριν κάνεις μάθημα στον κόσμο, αλλά σας ξέρω εσάς τους προοδευτικούς. Θέλετε να αλλάξετε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά όχι τους εαυτούς σας» απάντησε σαρκαστικά ο Μπολσονάρου.



- You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook. https://t.co/FxCnqhFv6D