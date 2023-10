Viral το «σνομπάρισμα» της Αννα Γούιντορ στην Κιμ Καρντάσιαν σε σόου της Βικτόρια Μπέκαμ (βίντεο)

Όταν η Αννα Γουίντουρ έχει φτάσει εγκαίρως, έχει καθίσει και περιμένει υπομονετικά στην θέση της να αρχίσει η επίδειξη μόδας, κανένας δεν δικαιούται να φτάσει καθυστερημένος, για κανέναν λόγο.

Η Κιμ Καρντάσιαν όμως άργησε στο σόου της Βικτόρια Μπεκαμ εχθές και το σνομπάρισμα που της έκανε η σιδηρά κυρία της μόδας έγινε viral.

Στο στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η Κιμ μπαίνει σχεδόν τρέχοντας στην αίθουσα, χαιρετά βιαστικά τον Ντέιβιντ Μπέκαμ με ένα φιλί και περνά μπροστά από την Γουίντουρ για να καθίσει στην θέση της, δίπλα στην διευθύντρια της Vogue.

Η Γουίντουρ εντελώς απαθής, κάνει ότι δεν την βλέπει, μάλιστα στρίβει το κεφάλι της διακριτικά από την άλλη πλευρά – φυσικά για χαιρετούρες ούτε λόγος.

Στο επόμενο καρέ του βίντεο, η Κιμ μιλάει με τον Μπέκαμ αλλά η Γούιντορ (που καθόταν ανάμεσά τους) λείπει από τη θέση της…

Anna Wintour appears to snub Kim Kardashian after she arrived late to Victoria Beckham’s fashion show. pic.twitter.com/On8AqL3AFD