Τζούλιαν ΜακΜάχον: Τι σχέση είχε ο ηθοποιός με τη Σαηεντολογία; - Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Τζούλιαν ΜακΜάχον (Julian McMahon) στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο σκοτεινό. Ο Αυστραλός ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 56 ετών, στο Κλιαργουότερ της Φλόριντα, στις 2 Ιουλίου από καρκίνο.

Την περασμένη εβδομάδα, το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Pinellas ανέφερε ότι ο πρωταγωνιστής του «Nip/Tuck» πέθανε από πνευμονική μετάσταση ως αποτέλεσμα μεταστατικού καρκίνου στο κεφάλι και τον λαιμό. Μάλιστα, ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε με μια δήλωση στην επίσημη σελίδα «Nip/Tuck» στο Facebook και με πρόσθετη δήλωση από τη σύζυγό του, Κέλι ΜακΜάχον. Το γραφείο, επίσης, επιβεβαίωσε ότι η σορός του έχει αποτεφρωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με την «Daily Mail», υπάρχουν πολλά κενά ως προς το πώς και γιατί ακριβώς ο Τζούλιαν - ο γιος του πρώην πρωθυπουργού της Αυστραλίας Μπίλι ΜακΜάχον - κατέληξε στο Κλίαργουότερ.

Η παραθαλάσσια πόλη, στη δυτική ακτή της Φλόριντα, είναι διαβόητη ως η «Μέκκα της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας». Η αποτέφρωση προτιμάται από τους Σαηεντολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι το ανθρώπινο σώμα δεν έχει καμία αξία μετά τον θάνατο. Έγγραφα σχετικά με τη ζωή του ηθοποιού στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δεκαετία του 1990 δεν αποκαλύπτουν και πολλά πράγματα. Πιο συγκεκριμένα, τα αρχεία δείχνουν ότι ο ηθοποιός απέκτησε την ταυτότητα κοινωνικής ασφάλισής του στη Νέα Υόρκη, αλλά από το 1997 άρχισε να ζει στους λόφους του Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες. Το σπίτι του πουλήθηκε το 2015 έναντι 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Είχε επίσης ένα σπίτι στο Μαλιμπού, το οποίο μοιραζόταν με την τρίτη σύζυγό του, το μοντέλο Kelly Paniagua, και πουλήθηκε το 2017. Το ζευγάρι κατείχε επίσης ένα εκπληκτικό ράντσο στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνια.

Όταν η 47χρονη ΜακΜάχον αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της πέθανε στο Κλίαργουότερ μετά από «μια γενναία προσπάθεια να ξεπεράσει τον καρκίνο», τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πήραν φωτιά» για το αν ο ηθοποιός είχε ασπαστεί τη Σαηεντολογία. Το Κλίαργουότερ, το οποίο έχει πληθυσμό 116.000 κατοίκων, είναι πασίγνωστο για τη «στενή σχέση» που έχει με την Εκκλησία της Σαηεντολογίας. Οι πιστοί της κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών ακινήτων. Να θυμίσουμε, επίσης, ότι γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Τομ Κρουζ, ο Τζον Τραβόλτα και χιλιάδες άλλοι λιγότερο γνωστοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες, φιγουράρουν ανάμεσα στους πιστούς. Μια έρευνα των «Tampa Bay Times» αποκάλυψε ότι η εκκλησία, τα μέλη της και οι συνδεδεμένες εταιρείες κατέχουν πλέον 185 ακίνητα στο κέντρο της πόλης.

Η καριέρα του ΜακΜάχον στην υποκριτική ξεκίνησε το 1989, με ρόλο στη σύντομης διάρκειας αυστραλιανή σαπουνόπερα «The Power, the Passion». Ακολούθησε η συμμετοχή του στη σειρά «Home and Away». Έκανε το ντεμπούτο του στις Ηνωμένες Πολιτείες σε άλλη σαπουνόπερα, το «Another World» του NBC, το 1993. Στη συνέχεια είχε ρόλους ως βασικός χαρακτήρας στις σειρές «Profiler» (στο NBC, ως John Grant) και «Charmed» (στο WB, ως Cole Turner).

Το 2003 πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ντάιλαν Γουόλς, στο δραματικό σίριαλ πλαστικής χειρουργικής, «Nip/Tuck» του Ράιαν Μέρφι, που προβλήθηκε για έξι σεζόν στο FX και ολοκληρώθηκε το 2010. Για την ερμηνεία του ως Dr. Christian Troy απέσπασε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Ο τελευταίος του ρόλος ήρθε νωρίτερα φέτος, στη σειρά του Netflix, «The Residence», όπου υποδύθηκε τον Στίβεν Ρους, πρωθυπουργό της Αυστραλίας, έναν ρόλο που είχε στην πραγματικότητα ο πατέρας του, Μπίλι ΜακΜάχον, από το 1971 έως το 1972.

