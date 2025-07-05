Τζούλιαν ΜακΜάχον: Πέθανε στα 56 του ο ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει στα «Nip/Tuck» και «Fantastic Four»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο ηθοποιός Τζούλιαν ΜακΜάχον, ένας από τους δύο πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς «Nip/Tuck». Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε με μια δήλωση στην επίσημη σελίδα «Nip/Tuck» στο Facebook και με πρόσθετη δήλωση από τη σύζυγό του, Κέλι ΜακΜάχον.

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, Τζούλιαν ΜακΜάχον, έφυγε ήρεμα αυτήν την εβδομάδα, μετά από μια γενναία προσπάθεια να νικήσει τον καρκίνο. Ο Τζούλιαν αγαπούσε τη ζωή. Αγαπούσε την οικογένειά του. Αγαπούσε τους φίλους του. Αγαπούσε τη δουλειά του και αγαπούσε τους θαυμαστές του. Η βαθύτερη επιθυμία του ήταν να φέρει χαρά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Ζητάμε στήριξη αυτή την περίοδο, ώστε η οικογένειά μας να μπορέσει να θρηνήσει ιδιωτικά. Και ευχόμαστε σε όλους όσοι ο Τζούλιαν έφερε χαρά, να συνεχίσουν να βρίσκουν χαρά στη ζωή. Είμαστε ευγνώμονες για τις αναμνήσεις».

Η καριέρα του ΜακΜάχον στην υποκριτική ξεκίνησε το 1989, με ρόλο στη σύντομης διάρκειας αυστραλιανή σαπουνόπερα «The Power, the Passion». Ακολούθησε η συμμετοχή του στη σειρά «Home and Away». Έκανε το ντεμπούτο του στις Ηνωμένες Πολιτείες σε άλλη σαπουνόπερα, το «Another World» του NBC, το 1993. Στη συνέχεια είχε ρόλους ως βασικός χαρακτήρας στις σειρές «Profiler» (στο NBC, ως John Grant) και «Charmed» (στο WB, ως Cole Turner).

Australian actor Julian McMahon, known for his starring roles in ‘Nip/Tuck’, ‘Charmed’, ‘FBI: Most Wanted’ and the 2000s ‘Fantastic Four’ movies, died July 2 in Clearwater, Florida after a private battle with cancer. He was 56. MORE: https://t.co/7o7dUanIjL pic.twitter.com/7rORcq5iiw — Deadline (@DEADLINE) July 4, 2025

Το 2003 πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ντάιλαν Γουόλς, στο δραματικό σίριαλ πλαστικής χειρουργικής, «Nip/Tuck» του Ράιαν Μέρφι, που προβλήθηκε για έξι σεζόν στο FX και ολοκληρώθηκε το 2010. Για την ερμηνεία του ως Dr. Christian Troy απέσπασε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Ο τελευταίος του ρόλος ήρθε νωρίτερα φέτος, στη σειρά του Netflix, «The Residence», όπου υποδύθηκε τον Στίβεν Ρους, πρωθυπουργό της Αυστραλίας, έναν ρόλο που είχε στην πραγματικότητα ο πατέρας του, Μπίλι ΜακΜάχον, από το 1971 έως το 1972.

